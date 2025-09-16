Projektledare/utbildningsledare till Elevera Education Group
Medieinst i Sverige AB / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2025-09-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medieinst i Sverige AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Projektledare/utbildningsledare till Elevera Education Group
Vi växer och behöver bli fler. Elevera driver sex yrkeshögskolor med olika inriktningar och vi finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och med distansutbildningar för att kunna kompetensförsörja hela Sverige. Nu söker vi kollegor till Malmökontoret som vill vara med på vår resa framåt.
För att lyckas i denna roll som projektledare/utbildningsledare så ser vi att du självständigt kan driva projekt och gillar ansvar. Att du lätt kan knyta kontakter och känner dig trygg i att kommunicera på svenska i tal och skrift. Söker du en bred roll där ledning av grupper varvas med administration?
Då är det dig vi söker!
Vem är du och vem söker vi?
Rollen kallas hos oss Utbildningsledare, men motsvarar en projektledarroll. Vi söker en person med ett stort eget driv som är självgående, lösningsfokuserad, flexibel och som tycker om att ha många kontaktytor, där både studerande, föreläsare och företag ingår. Du ska också tycka om att ha en roll med ansvar för de studerandes och utbildningens resultat i nära samarbete med övriga medarbetare. Du bidrar med en härlig energi och positivitet och förstår begreppet att man ingår i och är varandras arbetsmiljö.
För att klara rollen behöver du ha erfarenhet av att självständigt kunna planera din arbetstid och är van vid att arbeta mot deadlines, jobba i system och med admin. Själva yrkesrollen som utbildningsledare lär vi dig, om du inte är utbildningsledare idag.
Arbetsuppgifter i huvudsak
Som utbildningsledare har du en central roll och kommer till exempel att jobba med:
* Utbildningsplanering
• Rekrytera och kvalitetssäkra utbildare
• Följa processbeskrivningar och sköta all dokumentation kring utbildningen
• Ha kontakt med myndighet, branschföretag och hjälpa de studerande i mål med sin LIA/praktikanskaffning och deras studier.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som lätt kan sätta dig in i en ny roll och som inte ser några hinder i att arbeta digitalt och i system. En ådra för noggrannhet och struktur krävs även för denna roll.
Placering i Malmö. Tjänsterna är heltidstjänster och tidsbegränsade den ena är till sista januari 2026 och den andra till sista juni 2026, båda tjänsterna har start under v.41. Intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan tillsättas innan platsannonsen lyfts bort.
Varmt välkommen med din ansökan.
I Elevera Education Group ingår Medieinstitutet, Stockholm School of Business, John Ericson institutet, IT-Högskolan, Iterum och Travel Education Centre. Våra utbildningar bygger på branschens framtida behov och inriktning. Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter. Våra utbildningar ingår i yrkeshögskolan, vilket garanterar både utbildning till aktuella yrkesroller och tätt samarbete med branschen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: karriar@elevera.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UL Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medieinst i Sverige AB
(org.nr 556701-9699), http://www.elevera.org
Drottninggatan 4B (visa karta
)
212 11 MALMÖ Arbetsplats
Elevera Education Group Jobbnummer
9511114