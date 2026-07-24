Projektledare/Uppdragsledare till vårt CIO-kontor
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Är du en erfaren projektledare/uppdragsledare som vill arbeta i en strategisk funktion inom vårt CIO-kontor som just är under etablering? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som projektledare/uppdragsledare driver du utredningar, förstudier och uppdrag som bidrar till myndighetens fortsatta utveckling. Arbetet innebär att analysera verksamhetsbehov, utreda tekniska och organisatoriska förutsättningar samt ta fram beslutsunderlag för strategiska vägval. Du kommer att samordna intressenter från olika delar av verksamheten och säkerställa att uppdrag genomförs strukturerat, effektivt och med hög kvalitet.
I rollen arbetar du nära verksamhet, IT, arkitekter, säkerhetsfunktioner och ledning. Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och rapportering av uppdrag samt bidrar till att omsätta komplexa frågeställningar till konkreta rekommendationer och handlingsplaner.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med samhällsviktiga tjänster som påverkar människor, vårdgivare och andra aktörer inom Sveriges e-hälsoekosystem.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren projekt/uppdragsledare med förmåga att driva komplexa uppdrag från idé till leverans. Du är analytisk, strukturerad och skapar engagemang hos olika intressenter. Du arbetar självständigt, men också har god samarbetsförmåga och bygger starka relationer. Du trivs i gränslandet mellan teknik, verksamhetsutveckling och strategi, och kan växla mellan helhet och detaljer. Du kommunicerar tydligt och presenterar komplex information på ett pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt.
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning inom exempelvis it, systemvetenskap, teknik, informatik alternativt relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av att leda projekt, uppdrag, och utredningar inom it
flerårig arbetslivserfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och omsätta dessa till beslutsunderlag, rekommendationer och genomförbara aktiviteter
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
arbetslivserfarenhet av arbete i större organisationer eller offentlig verksamhet inom området
arbetslivserfarenhet av digitalisering inom hälso- och sjukvårdsområdet
arbetslivserfarenhet av arbete inom CIO-funktion, it-styrning eller portföljstyrning
arbetslivserfarenhet av agil utveckling och agila arbetssätt.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Johan Palmqvist, ansvarig för etablering av CIO-kontoret (johan.palmqvist@ehalsomyndigheten.se
) eller Petra Thelander, tf enhetschef (petra.thelander@ehalsomyndigheten.se
)
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Nicole Rosén: nicole.rosen@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
GD, Digital strategi och plattform, Digital strategi Kontakt
HR-specialist
Nicole Rosén nicole.rosen@ehalsomyndigheten.se Jobbnummer
10011158