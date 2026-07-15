Projektledare Ungdomsinflytande Ockelbo folkbibliotek
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2026-07-15
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I Ockelbo kommun arbetar omkring 500 medarbetare tillsammans för att skapa en bra vardag för kommunens invånare. Med korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka får du vara med och utveckla både verksamheten och kommunen. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, personalstöd via Falck och möjlighet till semesterdagsväxling. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för både utveckling i arbetet och balans mellan arbetsliv och privatliv.
Välkommen till Ockelbo – en plats att växa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Ockelbo folkbibliotek kommer under hösten 2026 att arbeta med att utveckla bibliotekets ungdomsverksamhet och biblioteksrummet tillsammans med en referensgrupp för att skapa en mer relevant, tillgänglig och inspirerande plats för ungdomar. Arbetet ska fungera läsfrämjande, öka ungdomars inflytande och bidra till att biblioteket blir en tydligare arena för demokrati, kultur och gemenskap. Till detta projekt söker vi nu en engagerad projektledare.
Som projektledare kommer du ansvara för att planera, samordna och genomföra projektet Ungdomsinflytande Ockelbo folkbibliotek. I uppdraget ingår bland annat att:
• planera och genomföra workshops, samtal och aktiviteter med ungdomar
• fånga upp och omsätta ungdomarnas idéer och önskemål i praktiken
• bidra till utvecklingen av bibliotekets ungdomsmiljö, medieutbud och aktiviteter
• samverka med skola, fritidsverksamhet, föreningsliv och andra aktörer
• dokumentera, följa upp och utvärdera projektet
• bidra till att utveckla arbetssätt som kan leva vidare efter projektets slut.
Arbetet är både självständigt och i samarbete med andra. Arbete under sen eftermiddag eller kväll kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för ungdomar, kultur, läsfrämjande och delaktighet.
Vi ser att du som söker har en pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
• arbeta med ungdomar
• planera och genomföra aktiviteter eller projekt
• leda workshops, samtal eller andra former av dialog
• arbeta läsfrämjande eller med kulturverksamhet
• samverka med olika verksamheter och organisationer.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara initiativrik, lyhörd och strukturerad. Du har lätt för att skapa kontakt med ungdomar, omsätta idéer i praktiken och samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten omfattning är 20%
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-18 , upphör: 2026-12-18 .
Till intervjun behöver du ta med giltigt pass eller nationellt id-kort. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES behöver du även kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltigt uppehålls- och arbetstillstånd. Detta gör vi för att säkerställa din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige.
Enligt kommunens beslut om registerkontroll ska den som erbjuds anställning uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan tecknas. För vissa befattningar kan säkerhetsprövning komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta ansvarig kontaktperson för information om hur du ansöker. I övrigt sker ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336611". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbo Kommun
(org.nr 212000-2288)
Södra Åsgatan 30D (visa karta
)
816 30 OCKELBO Arbetsplats
Ockelbo kommun, Bibliotek Kontakt
Biblioteks- och kulturchef
Ann-sofie Lindblom ann-sofie.lindblom@ockelbo.se Jobbnummer
10003765