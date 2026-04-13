Projektledare underhåll sökes till Huddinge Samhällsfastigheter
2026-04-13
Hos oss möter du kompetenta kollegor som värderar samarbete och där ansvar, omtanke och framåtanda genomsyrar allt vi gör. Vi är en engagerad grupp av projektledare som arbetar nära varandra och stöttar varandra i vardagen. Tillsammans driver vi projekten framåt - här trivs vi och utvecklas varje dag.
Vi värnar om hälsa och balans mellan arbete och fritid, med flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter. Vi är en stabil, långsiktig och värderingsstyrd fastighetsägare med en bred projektportfölj som sträcker sig över alla skeden och med projekt av olika storlek.
Huddinge Samhällsfastigheter speglar samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. I din roll som projektledare blir du en viktig del av vår strävan att vara en framåtlutad organisation.
Mer information finns på: www.husf.se
1 plats(er).
Har du ett stort intresse för att utvecklas inom byggprojektledning? Trivs du i en miljö som präglas av nära samarbeten och ett högt engagemang? Vill du arbeta i en av Stockholms största kommuner? Då kanske du är den vi söker!
Bakgrund
Nu söker vi en projektledare som är i början av sin karriär till denna roll med fokus på mindre underhållsprojekt som vill vara med och bidra till vår utveckling. Hos oss på Huddinge Samhällsfastigheter blir du en del av ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också kommunens äldreboenden, idrottshallar, simhallar kulturfastigheter samt friluftsanläggningar. Totalt ingår ca 150 fastigheter. Vi befinner oss i en period av intensivt byggande, energioptimering och digitalisering.
Tjänsten
Som projektledare underhåll ansvarar du för att driva underhållsprojekt inom Huddinge Samhällsfastigheter. Rollen omfattar både planerade och akuta åtgärder, och innebär nära samverkan med andra avdelningar inom Huddinge Samhällsfastigheter, kunder, tekniska specialister och entreprenörer fram till färdigställande och överlämning till förvaltning.
I ditt ansvar ingår att säkerställa att projektet följer Huddinge Samhällsfastigheters processer samt uppställda mål avseende ekonomi, tid, kvalitet och hållbarhet. I rollen ingår det att hålla en god kommunikation med projektets intressenter.
I denna roll rapporterar du till Chef Projektutveckling 2. Du blir del av ett starkt team med fokus på att utveckla moderna, hållbara och effektiva fastigheter för kommunens verksamheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva projekt i enlighet med beslutade styrande dokument och vår framtagna projektprocess samt styrgruppsbeslut.
Upprätta projektplaner som innehåller mål, omfattning, budget och tidplan samt planera, leda och följa upp projektets genomförande.
Kontinuerligt identifiera risker under projektens gång och vidta åtgärder för att minimera eller undvika risker.
Utvärdera och analysera avslutade projekt med syfte att förbättra framtida projekts innehåll och genomförande.
Ansvara för myndighetskontakter i projektet.
Arbetsmiljöansvar i projektet.
Erfarenhet och kompetens
Vi ser att du har en högskoleutbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, byggteknik.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
God datorvana, Officepaketet.
Körkort för personbil (B-körkort).
Meriterande
Minst 2 års yrkeserfarenhet inom fastighetsbranschen eller byggbranschen som projektledare, fastighetsutvecklare eller motsvarande.
Erfarenhet av upphandling av tekniska konsulter och byggentreprenörer.
Erfarenhet av såväl tidiga skeden som genomförande.
Personliga egenskaper
I den här rollen söker vi en person med gott omdöme som fokuserar på effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Rollen kräver att du kan planera, göra avvägningar och prioritera. Vi söker en person som är relationsskapande i yrkesmässiga sammanhang med en förmåga att kommunicera med många olika intressenter som berörs i projektet. I ditt arbete är du är lösningsorienterad och driven och genomför arbetet på ett effektivt sätt. Du behöver också ha en hög grad av integritet.
Vi fäster stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang.
Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar provanställning som utgångspunkt.
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-04-29.
I samband med denna rekrytering kommer vi att genomföra bakgrundskontroller.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
