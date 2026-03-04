Projektledare till vår befintliga kund i Gällivare
Om kundföretaget
Projektledare
Vill du hjälpa vår kund och leda projekt som verkligen gör skillnad - i en av Sveriges största och mest högteknologiska industrimiljöer? Forma framtidens produktion
Här i Gällivare pågår en av landets mest spännande industriella utvecklings resor. Vi driver storskalig produktion med avancerad teknik, höga säkerhetskrav och ett tydligt fokus på hållbarhet. Nu söker vår kund projektledare som vill ta plats i centrum av denna utveckling och leda projekt som påverkar hela verksamheten - från säkerhet och drift till teknik och innovation.
Varför denna arbetsplats?
• - Du får arbeta i en modern och tekniskt avancerad industrimiljö
• - Du leder projekt som är direkt avgörande för säkerhet, produktion och framtida utveckling
• - Du blir får möjlighet att jobba en organisation med stark säkerhetskultur och höga ambitioner
Arbetsuppgifter
Som projektledare får du ett helhetsansvar för att driva projekt från idé till färdig leverans. Du leder projekt inom allt från brandskydd och mekaniska ombyggnationer till installation av ny teknik och förbättringar i våra processer. Det här är en roll för dig som vill arbeta nära verksamheten, fatta beslut, påverka och se konkreta resultat av ditt arbete.
Du kommer bland annat att driva projekt som:
• - Utbyggnad av sprinklersystem och förbättrade brandskyddslösningar
• - Mekaniska modifieringar i produktionsmiljö
• - Installation av bandmagnet för effektivare materialhantering
• - Förstärkning och ombyggnation av golvplan och strukturer
• - Införande av automatiserad nykterhetskontroll vid inpassering
Ditt uppdrag
• - Leda projekt enligt etablerad projektmodell - från förstudie till genomförande
• - Säkerställa att tidplan, budget och kvalitet håller hela vägen
• - Genomföra riskbedömningar och driva ett starkt säkerhetsfokus
• - Samordna interna och externa resurser och skapa ett effektivt projektteam
• - Ansvara för upphandlingar och leverantörskontakter
• - Rapportera till styrgrupp och leverera tekniska rapporter och slutrapporterProfil
Vem är du?
Du är en projektledare som trivs när du får ta ansvar, driva framåt och skapa struktur i komplexa tekniska miljöer. Du är trygg i dialogen med både driftpersonal, tekniker och ledning - och du har förmågan att få människor att dra åt samma håll. Erfarenhet från industri, bygg, anläggning eller liknande tekniska miljöer är en stark fördel.
Vi tror att du:
• - Har erfarenhet av att leda tekniska projekt
• - Är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad
• - Har god förståelse för säkerhetsarbete och riskhantering
• - Gillar att arbeta nära verksamheten och se resultat av ditt arbeteOm företaget
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Våra kontor finns i Borlänge, Mora, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Gällivare. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
