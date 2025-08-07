Projektledare till utvecklingsprojekt om hedersrelaterat våld och förtryck
2025-08-07
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Vill du leda ett samhällsviktigt utvecklingsprojekt med fokus på att stärka professioners kompetens i att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck? Vi söker dig som har erfarenhet av att leda komplexa projekt inom jämställdhet, våldsprevention eller social hållbarhet och som vill bidra till ett arbete där kunskap gör skillnad. Vi ser fram emot din ansökan!
Du kommer att arbeta nära förvaltningens samordnare mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Du kommer även att arbeta med chefer och medarbetare från samtliga delar av förvaltningen men ditt primära utvecklingsarbete gör du i samarbete med de som idag ansvarar för arbetet att motverka och förebygga hedersrelaterat våld.
Vi på arbete- och välfärdsförvaltningen arbetar direkt med individer, vuxna, barn och familjer för att stödja medborgaren till ökad självständighet men också strategiskt med komplexa samhällsutmaningar.
Som projektledare på arbete- och välfärdsförvaltningen tillhör du avdelningen för kansli och utveckling. Tillsammans med avdelningen för ekonomi och HR utgör vi förvaltningens stab och vi bidrar alla inom våra områden för att ge förvaltningens verksamheter goda förutsättningar att klara sina uppdrag för medborgarna. I förvaltningen är vi totalt ungefär 450 medarbetare.
Arbetsplatsen är på Östra kommunhuset i Kristianstad med goda pendlarmöjligheter. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag och flexavtal.
Hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsutmaning som påverkar både individer och yrkesverksamma inom flera sektorer. Många professioner ställs inför krav på att säkerställa skydd, trygghet och en skälig levnadsnivå för personer som lever under hedersnormer samtidigt som metoder och verktyg ibland behöver anpassas utifrån ett förändrat samhällslandskap.
Projektets mål är att stärka medarbetares kompetens inom området, öka kunskap om internationella arbetssätt samt identifiera och utveckla relevanta metoder och verktyg som kan fungera i en svensk kontext. Arbetet kommer att ske genom exempelvis internationella studiebesök, minikonferenser och gemensamt metodutvecklande workshops.
Som projektledare har du ett helhetsansvar för planering, genomförande, uppföljning och dokumentation av projektet. Du samordnar aktiviteter, leder utvecklingsprocesser, håller i kontakter med externa samarbetspartners både nationellt och internationellt och ansvarar för att projektmålen uppnås. Arbetet kräver strategisk förmåga, självständighet och vana att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Tjänsten innebär ett meningsfullt och kvalificerat uppdrag i ett projekt som bidrar till ökad kunskap, trygghet och skydd för människor som lever i hederskontext. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där värdegrund, utveckling och kunskap står i fokus. Som projektledare är du ansvarig för projektet som helhet, men du har nära samarbete med och stöd från en projektgrupp. Kvalifikationer
Du som söker har akademisk examen inom folkhälsa, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning inom projektledning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig krävs för rollen.
Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av att leda större och komplexa projekt liksom erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser och implementeringsarbete. Du har tidigare arbetat med våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en fördel om du har erfarenhet av internationella projekt och med kunskapsutbyte. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Vi vill att du har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska, andra språk relevanta för målgruppen eller uppdraget är meriterande. Självklart har du god kommunikativ förmåga och van vid att leda dialoger i komplexa frågor.
För att lyckas i rollen krävs att du har hög integritet och trygghet i att stå upp för värdegrundsbaserat arbete. Vi vill att du är bra på att samarbeta och förstå olika perspektiv. Som person är du självständig, strukturerad och flexibel.
Arbete- och välfärdsförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
