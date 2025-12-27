Projektledare till utvecklingsenheten Ground Combat
2025-12-27
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
På Saab växer och investerar vi för framtiden. Till projektkontoret för utvecklingenheten inom Ground Combat söker vi en trygg, nyfiken och prestigelös projektledare som vill skapa struktur, tempo och riktning i komplexa utvecklingsprojekt som ofta har en prägel av samarbeten både inom och utanför Sveriges gränser.
I rollen som projektledare leder du arbetet från idé till leverans, prioriterar och når resultat genom tydliga mål, planering och uppföljning samt tid-, risk- och resursstyrning. I nära samarbete över funktioner - utveckling, produktion, inköp, kvalitet, test och eftermarknad - samordnar du arbetet, kommunicerar läget transparent och fattar väl avvägda beslut med team och intressenter.
Placeringsort är Karlskoga eller Karlstad enligt överenskommelse.
Du är lösningsorienterad, kommunikativ och trygg i att ta ansvar. Du trivs i förändring, växlar mellan helhet och detaljer och bygger struktur som håller. Du har en examen från universitet eller högskola inom teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet, och har tidigare arbetat med att leda projekt eller utvecklingsinitiativ i en teknik- eller industrimiljö, exempelvis som projektledare, produktledare eller teknikledare.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Du är proaktiv, social och flexibel. Du skapar fokus och driver arbetet framåt samtidigt som du inte tvekar själv att bidra där det behövs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
