Projektledare till upphandling av verksamhetssystem inom vård och omsorg
2025-09-24
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Vill du vara med och påverka framtidens digitala lösningar inom vård och omsorg? Vi söker nu en erfaren projektledare som vill ta ett helhetsansvar för upphandling av ett nytt verksamhetssystem.
Du kommer att leda arbetet med att ta fram kravställning och genomföra upphandling av ett verksamhetssystem för både socialförvaltningen samt omsorgsförvaltningen. Rollen innebär samverkan mellan upphandlare, IT och verksamhetsrepresentanter.
Uppdraget kan även omfatta stöd under anbudstiden, utvärdering av inkomna anbud.Arbetsuppgifter
• Vara huvudprojektledare och koordinera gemensamma delar i projektet.
• Stödja projektgruppen så de samlar in och dokumenterar krav från verksamheten.
• Se till att det skapas en kravspecifikation baserad på kommunens processer, framtida och nuvarande funktionella behov.
• Planera, leda och följa upp kravarbetet.
• Genomföra kravanalys med metoder som workshops, intervjuer och fokusgrupper.
• Delta i utvärdering av anbud.
• Leda projektet från kravställning till färdig upphandling.Kvalifikationer
Du som söker har:
• Erfarenhet av projektledning inom omsorg eller socialtjänst.
• God kunskap om kravanalys och kravhantering.
• Erfarenhet av upphandling enligt LOU.
• Förmåga att kommunicera med både tekniska och icke-tekniska intressenter.
• Erfarenhet av att leda workshops och fokusgrupper.
• God dokumentationsförmåga.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänst eller vård och omsorg.
• Kunskap om kommunala processer och regelverk.
• Certifiering inom projektledning (t.ex. PPS).
• Erfarenhet av arbete i agila miljöer.
Vi söker dig som är självgående, som tar ansvar för ditt arbete och driver projektet framåt med engagemang och uthållighet. Du har lätt för att förstå olika perspektiv och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt. För dig är det lika viktigt som för oss att samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar.
Uppdraget startar enligt överenskommelse och sträcker sig över 24 månader. Det är en projektanställning på 50% som avses.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
