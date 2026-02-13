Projektledare till Tekniskt bolag i Vara!
Har du erfarenhet av projektledning inom produktion eller tillverkningsindustri? Vill du dessutom driva, förändra och utvecklas tillsammans med kollegor i industrialiseringsprojekt nära produktionen? Då kan rollen som Projektledare till ett bolag i Vara passa dig! Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som Projektledare till vår kund i Vara ges du möjlighet att driva, förändra och förbättra projekt inom tillverkningsindustrin. Du blir drivkraften bakom projekt där du kommer få leda från idé till implementering, genom att översätta krav och behov till genomförbara projekt. Projekten du ansvarar över kommer variera över tid och i omfattning, men kan bland annat innefatta implementering av nya produkter, ersätta eller förbättra maskiner och processer samt leda större förändringar i produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa leverans inom tid, budget och kvalitet.
Utveckla projektplaner och följa upp.
Hantera projektbudget, investeringar och utrustningsinköp samt säkerställa produktionskapacitet.
Motivera och leda projektteamet samt kommunicera med interna stakeholders och ledning.
VI SÖKER DIG SOM:Har avklarad kandidatexamen inom produktionsteknik, automation eller motsvarande.
Har minst 3+ års erfarenhet av projektledning inom produktion eller tillverkningsindustri.
Har kunskap och erfarenhet av automation och tillverkningsprocesser.
Har erfarenhet av utrustningsinköp och aktiviteter såsom RFQ, FAT och SAT.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som externt.
Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet där vi se att du som söker har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du har god förmåga att leda dig själv och andra. För att trivas i rollen tror vi också att du är strukturerad och arbetar organiserat även i komplexa projekt. Du trivs dessutom med stora kontaktytor, är en god kommunikatör och värdesätter samarbete såväl inom som utanför ditt eget team.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kundföretaget och vår sida är att du därefter blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Vara.
Lön: Månadslön.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
