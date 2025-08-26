Projektledare till tekniska förvaltningen, Solna stad
2025-08-26
Är du en byggprojektledare med ett genuint intresse för samhällsbyggnad och anläggning i såväl gatu- som parkmiljö? Vill du vara med och bygga en trygg och snygg stadsmiljö för Solnas invånare och besökare? Då kan du mycket väl vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Stadsmiljöavdelningen på Tekniska förvaltningen ansvarar för förvaltning och utveckling av Solna stads torg, parker, naturområden, gator och vägar.
Vi arbetar för att Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö med god och säker framkomlighet.
I och med att stadens befolkning ökar och besöksnäringen utvecklas får de offentliga rummen större betydelse. Stort fokus ligger på stadens barn och ungdomar och även här har stadsmiljön en avgörande funktion. Det ställer höga krav på tekniska förvaltningens leveranser.
Stadsmiljöavdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; park och mark, gata, trafik och tillstånd samt stadsmiljöprojekt. Rollen som projektledare sorterar under enheten för stadsmiljöprojekt men arbetet utförs genom bred samverkan i hela staden.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete där du tillsammans med dina kollegor är med och utvecklar Solnas stad
- Hybrid arbetsplats med årsarbetstid vilket innebär att du får planera din arbetstid utifrån verksamhetens och dina egna behov
- Pensionsavsättning samt tillgång till bland annat semesterväxling, löneväxling och friskvårdsbidrag
- Goda kommunikationsmöjligheter med närhet till tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och bussar.
Vad innebär tjänsten?
Tekniska förvaltningen söker nu en projektledare till stadsmiljöavdelningen. Som projektledare på avdelningen ansvarar du för planering och genomförande av investeringsprojekt i stadsmiljön, det vill säga både inom gata och park. Exempel på projekt kan vara anläggande av cykelbanor, upprustning av lekplatser, omgestaltning av naturmark, parker och gator. Som stöd finns ytterligare projektledare på förvaltningen samt välfungerande stabsfunktioner för exempelvis upphandling och avtalsuppföljning. Förvaltningen har även en etablerad projektmodell och arbetar med portföljstyrning.
I den här rollen kommer du få projektleda investeringsprojekt och självständigt styra entreprenörers genomförande av flera parallella bygg- och anläggningsprojekt samtidigt genom att:
- Säkerställa att alla faser i projekten genomförs från förstudie, projektering och genomförande till slutbesiktning, utifrån fastställd budget och tidplan samt i enlighet med gällande kriterier för säkerhet, kvalitet och miljö.
- Internt och externt samarbete med aktörer som konsulter och entreprenörer samt myndigheter.
- Planera och ta fram budgetunderlag för kommande års investeringsprojekt.
- Att bidra till utveckling av avdelningens projektprocess.
- Att aktivt bidra till upphandlingsarbete och avtalsuppföljning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- relevant ingenjörsutbildning eller annan av staden bedömd likvärdig utbildning.
- kunskaper inom Anläggnings AMA och allmänna bestämmelser som finns i byggbranschen.
- erfarenhet av att arbeta med projekt, är bekant med en eller flera projektmodeller och är van att driva projekt på ett effektivt sätt.
- goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift samt datorvana.
- körkort då mycket uppföljning görs i fält
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
- erfarenhet av att hålla presentationer för tex styrgrupp och genomföra dialog med allmänhet
Då rollen har många kontaktytor både internt och externt är det viktigt att du kan samarbeta väl med andra. Du har en god kommunikativ förmåga att uttrycka dig vårdat, enkelt och begripligt.
Som person förstår du vikten av god struktur och kvalitet. Du ser förbättringspotential i verksamheten och bidrar gärna till att vidareutveckla ditt eget, gruppens och förvaltningens arbetssätt.
Vidare är du en person som har ett gott omdöme, tar ansvar och drivs av mål- och resultattänkande. Du trivs med att ta initiativ och har god förmåga att på ett strukturerat sätt självständigt planera och prioritera ditt dagliga arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Mer information och ansökan
Vi söker 1-2 personer och tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med önskat tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 september.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen höra av dig till tf stadsmiljöchef Maria Tiger på 08-746 14 47.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Tekniska förvaltningen i Solna stad har en viktig roll i stadens utveckling. Vi erbjuder solnaborna en ren, trygg och välfungerande stadsmiljö och förser stadens verksamheter med ändamålsenliga och effektiva lokaler.
Stadsmiljöavdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av stadens gator, torg, parker och naturområden. Fastighetsavdelningen förvaltar och genomför investeringar i stadens fastigheter och samverkar med andra förvaltningar vid om- och nybyggnationer. VA- och avfallsavdelningen tar hand om kommunens kommunaltekniska anläggningar för vatten och avlopp samt kommunens avfallshantering.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
