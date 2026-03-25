Projektledare till stora entreprenader inom Region- och Stamnät
2026-03-25
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Projektledare som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Projektledare kommer du arbeta i våra anbudsupphandlade projekt med projektledning inom spänningsintervallet 40-400kV. För att trivas i rollen motiveras du av att skapa de bästa förutsättningarna för teknikerna ute i fält, organisationen och kunden. Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, engagemang, ekonomi och kvalitet.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för affärsmässig planering samt genomförandet av projekten genom arbetsledning och koordinering
Informera och rapportera om projektets status både internt och mot kund
Ansvara för det ekonomiska utfallet samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin
Leda byggmöten och förhandlingar med kund
Aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats
I rollen som Projektledare kommer du att arbeta från ett kontor men du förväntas också vara ute på site. Arbetet är självständigt med stort fokus på samarbete och kommunikation mot såväl interna som externa aktörer.
Kravspecifikation
Som Projektledare hos oss kommer du vara teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Ledarskap är en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande förhållningssätt.
Utöver ledarskap är en stor del av arbetet att självständigt kunna driva projekten framåt. Vi söker också dig som gillar att ta ansvar och som trivs i en roll med många kontaktytor. Du är trygg i dig själv och agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap. Avslutningsvis skulle du aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet, hos oss kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Erfarenhet av entreprenadbranschen - exempelvis genom arbete som anställd eller som egenföretagare
Vana av administrativa arbetsuppgifter och att arbeta i olika system
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Gällivare, Luleå, Skellefteå, Umeå, Storuman, Arvidsjaur med omnejd.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Elin Sandström, elin1.sandstroem@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 april 2026! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Som en del av rekryteringsprocessen kan tester förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
