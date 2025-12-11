Projektledare till Stenhagens kulturhus - Projektanställning 75%
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola. Två avdelningar inom förvaltningen är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden.
Vill du vara med och bidra till en mötesplats för kultur och kreativitet, där människor möts?
Vi söker en engagerad och drivande projektledare som gillar att samarbeta och samverka med andra och som är bekväm med att lösa uppkomna utmaningar. Hos oss får du möjlighet att leda ett spännande projekt, samarbeta med kreativa aktörer och skapa upplevelser som berikar besökarna till kulturhuset.
Är du redo att göra skillnad och sätta din prägel på ett projekt som gör skillnad och uppskattas av stadsdelen. Då är det här din chans! Välkommen med din ansökan!
Stenhagens kulturhus är en fysisk plats där kulturupplevelser för alla åldrar kan möjliggöras, tillhandahålls och tillgängliggörs (professionell, amatör, eget skapande, program, föreläsningar etc) i kommunal regi eller i samarbete med civilsamhället för och med, i första hand, boende i närområdet. Det är också en fysisk plats för att erbjuda och samordna olika typer av aktiviteter för en innehållsrik fritid för i första hand barn och unga. Vi är en samordnande funktion för att tillgängliggöra information om kultur- och fritidsutbudet i närområdet. I Stenhagens kulturhus ligger också folkbiblioteket som är en del av vår organisation, Bibliotek Uppsala samt även grundskola, Fritid och Måltidsservice.
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare för Stenhagens kulturhus ingår det att samordna och möjliggöra för civilsamhället att kunna genomföra aktiviteter under våren 2026, samt ha tillsyn över kulturhusets lokaler. Du ska även samordna och planera, genomföra och följa upp ett stadsdelsevenemang, Stenhagens dag, i slutet av våren.
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning på 6 månader och omfattar 75 %.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kultur eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att leda projekt samt organisera och arrangera stora kulturarrangemang. Du behöver också ha erfarenhet av kulturarbete och av att utveckla en relationsskapande verksamhet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att skapa samarbeten med olika aktörer och/eller att arbeta strategiskt. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att leda kollegor och driva utvecklingsarbete genom projektledning. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt på arbetsrelaterade frågor. Du arbetar även bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört sätt. Vidare talar du klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Du är också lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med andra människor. Sist men inte minst planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt, där du sätter upp mål och håller tidsramar.
