Projektledare till spännande VA-utveckling i norra Dalarna (vikariat)
2025-10-06
Inom norra Dalarna bor cirka 35000 invånare och här finns över 1000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, ska förses med dricksvatten och hållbara lösningar inom avfallshanteringen. Med uppdrag att verka för "ett hållbart liv - tillsammans" finns Nodava AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som är ett kommunalt bolag, gemensamt ägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
För att möta framtidens behov och krav inom vatten och avlopp bedrivs flera spännande underhålls- och utbyggnadsprojekt inom Nodava. Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer vara att svara för Nodavas projektledaruppdrag i ombyggnation av ägarkommunernas fyra största reningsverk. Projekten befinner sig i olika projektfaser (från tillståndsförfarande och uppstart av projektering till slutförande av produktion och driftsättning) och drivs i nära samverkan med kollegor och externa partners i ett samverkansprojekt (partnering). Vi erbjuder dig stora möjligheter till egen utveckling i yrkesrollen och som kollega hos oss blir du en del av ett kompetent, trevligt och engagerat team.
Dina uppgifter
Driva VA-projekt, såväl interna som med stöd av externa konsulter.
Medverka eller ansvara för utredningar, projekteringar och entreprenader.
Upprätta projektplan, projektbudget, arbeta med utfallsrapportering och prognoser.
Ta fram förfrågningsunderlag självständigt eller med intern och/eller konsulthjälp.
Granska utredningar och projekteringar.
Ansvara för projektdokumentation och diarieföring.
Ansvara för projektets ekonomi och uppföljning.
Vara anläggningsägares ombud i tekniska och ekonomiska frågor vid utbyggnad av olika projekt.
Delta i projekt från tidiga skeden fram till övertagande.
Samordna svar i VA-tekniska frågor.
Din profil
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom väg och vatten, samhällsbyggnad, miljö eller motsvarande kunskapsnivå förvärvad på annat sätt. Du har kunskaper i entreprenadjuridik samt erfarenhet av arbete inom VA- eller byggbranschen, gärna med roll som beställare.
Du tänker strategiskt, ser helheter och tar hänsyn till sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser. För uppdraget krävs erfarenhet av projektledning samt mycket god förmåga att väga samman komplex information och olika hänsynstaganden. Du har vidare ett strukturerat arbetssätt, förmåga att driva processer samt planera och hålla tidsramar i kombination med hög grad av uthållighet. Goda IT-kunskaper och ett digitalt arbetssätt är en förutsättning. Meriterande är god orientering i GIS och AutoCAD.
För uppdraget krävs också mycket god förmåga att kommunicera tydligt, välformulerat och engagerat såväl muntligt som skriftligt. Du tycker om att samarbeta med andra samt ser ett mervärde i att lyssna in, bidra aktivt och förhålla dig till olika perspektiv.
Då tjänsten innebär resor inom Mora, Orsa och Älvdalen krävs B-körkort.
Din arbetsplats blir i Nodavas lokaler i Orsa. Arbetet innebär heltid. Tjänsten är ett vikariat till 14 augusti 2026. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
