Projektledare till Socialstyrelsen i Stockholm

För ett konsultuppdrag hos Socialstyrelsen i Stockholm söker vi nu en erfaren projektledare för stöd i arbetet kring ett regeringsuppdrag. Uppdraget handlar om att föreslå och genomföra åtgärder för att förbättra läkemedelsförskrivningen till personer som får stöd enligt LSS.
Bakgrunden är den nyligen publicerade rapporten "Läkemedelsanvändning hos personer som får insatser enligt LSS", som visade på en omfattande läkemedelsanvändning och tillhörande risker. I rapporten har Socialstyrelsen kartlagt och analyserat läkemedelsanvändningen hos personer som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kartläggningen visade att läkemedelsanvändningen är omfattande och att det finns behov av åtgärder.Dina arbetsuppgifter
I rollen ska du fokusera på att definiera vad som ska göras och vem som ska göra det, med utgångspunkt i de brister som identifierats i rapporten. Rapporten ska ligga som grund för att undvika dubbelarbete.
• Utarbeta en plan för projektets genomförande, tidsramar och beroenden fram till slutrapportering 31 januari 2027.
• Definiera nödvändig kompetens som bör ingå i projektgruppen framöver.
• Identifiera vilka är brukarna (antal, heterogenitet) och i vilka omsorgsformer de finns.
• Definiera det specifika kunskapsbehovet hos förskrivargrupperna och utarbeta förslag till kunskapsstöd/kompetenshöjande insatser.
• Kartlägga befintliga arbetssätt (inkl ansvarsfördelning) som används vid ordination, uppföljning och regelbunden omprövning av läkemedelsbehandling.
• Definiera det specifika kunskapsbehovet och behov av fortbildning hos personal på LSS- boenden.
• Identifiera mottagarstrukturen.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Projektledare är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå fram till och med slutet av februari.
Det finns utrymme att till vis del arbeta på distans.
Krav för tjänsten
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som projektledare
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Erfarenhet att arbeta enligt någon av de vanligaste förekommande projektmodellerna t.ex PMP, Lean, Sig Sigma, Prince 2
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten
• Kunskap om kunskapsstyrningssystem
• Kunskap om styrning inom region och kommun.
• Kunskap om hur regioner och kommuner organiserar hälso- och sjukvård och socialtjänst.
• Gärna kunskap inom LSS-området.
• Kunskap om ordination av läkemedel.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande Sista ansökningsdag är 2025-10-28
Om dig
För att lyckas i rollen som projektledare krävs det att du har förmågan att arbeta självständigt och med god struktur. Tjänsten ställer även höga krav på din administrativa skicklighet samt din förmåga att planera, organisera och följa upp arbete på ett effektivt sätt.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare Hannah Trollsås via Adeccos växel 010-173 73 00 alternativt via e-post hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
