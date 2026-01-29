Projektledare till serviceavdelningen - P&V Ventilation, Nyköping
Thread AB / Maskiningenjörsjobb / Nyköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Nyköping
2026-01-29
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Nyköping
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga något - tillsammans? Vill du ha en nyckelroll i ett bolag där glädje, samarbete och yrkesstolthet märks i vardagen? Tycker du om struktur, tempo och kundkontakt - och trivs bäst när du får arbeta tätt ihop med en kollega? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om företaget P&V Ventilation är ett familjeägt företag med stark lokal förankring, korta beslutsvägar och en tydlig värdegrund: glädje, professionalism och samarbete. Här hjälps man åt, skrattar tillsammans och är stolta över det man levererar. Just nu befinner sig P&V Ventilation i en tillväxtfas och satsar långsiktigt på att utveckla sin serviceaffär - därför söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med på resan. Läs mer på https://pov.nu/
Om tjänsten P&V Ventilation växer och utvecklar nu sin serviceavdelning. Därför söker vi ytterligare en projektledare till service som, tillsammans med en befintlig projektledare, driver och utvecklar avdelningen framåt.
I rollen blir du en av två projektledare med gemensamt operativt ansvar för serviceavdelningen. Ni delar ansvar, kompletterar varandra och samarbetar tätt i vardagen för att skapa struktur, tempo och kvalitet i verksamheten. Rollen är verksamhetsnära och operativ, där du är navet mellan tekniker, kunder och kollegor.
Tillsammans med din projektledarkollega kommer du bland annat att:
Planera, styra och följa upp serviceavdelningens arbetsordrar
Säkerställa att arbeten avslutas korrekt och återrapporteras i tid
Säkerställa god kvalitet i underlag för fakturering av tid, material och tillägg
Identifiera och lösa flaskhalsar i arbetsflödet
Ha löpande dialog med kunder - följa upp utförda arbeten och fånga nya behov
Bidra till merförsäljning och långsiktiga kundrelationer
Utveckla och förbättra rutiner, arbetssätt och processer
Vara ett närvarande stöd för teknikerna och bidra till en positiv och effektiv vardag
Vem är du?
Trivs i ett delat ansvar och tycker om att samarbeta nära med en kollega
Är trygg i din roll och har ett prestigelöst arbetssätt
Är strukturerad, lösningsorienterad och gillar att få saker att hända
Är kommunikativ och bekväm i kontakt med både kollegor och kunder
Är serviceminded och relationsskapande
Får människor att prestera genom tydlighet, engagemang och positiv energi
Erfarenhet från installations-, service- eller entreprenadverksamhet är meriterande, men personlighet, samarbetsförmåga och inställning är minst lika viktiga.
Vad vi erbjuder
Hos P&V Ventilation får du:
En trygg anställning i ett stabilt och växande familjeföretag
Möjlighet att driva och utveckla en serviceavdelning tillsammans med en nära kollega
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Ett engagerat team med hög kompetens och god stämning
Omväxlande arbetsdagar och utvecklingsmöjligheter inom ventilation, el, styr och kyla.
En arbetsplats där glädje, kvalitet och samarbete är en naturlig del av vardagen
Övrigt Placering: P&V Ventilation, Nöthagsvägen 3, Nyköping Se på Google Maps och beräkna restid
Känns det här som rätt nästa steg för dig? Då ser vi fram emot din ansökan - och att kanske få välkomna dig som en viktig del av P&V Ventilation.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7083734-1813463". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9711284