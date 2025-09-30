Projektledare till satsning på ny branschskola för el och energi
2025-09-30
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad driver just nu ett spännande projekt tillsammans med energibranschen i sydvästra Skåne. Tillsammans etablerar vi ett nytt regionalt kompetenscentrum i form av en branschskola - med målet att erbjuda yrkesutbildningar som är både attraktiva och direkt kopplade till energibranschens behov.
Genom nära samverkan med energiföretag, Region Skåne och andra nyckelaktörer ska vi skapa en modern utbildningsmiljö där elever från både gymnasiet och vuxenutbildningen rustas för framtidens arbetsmarknad inom el och energi.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som projektledare får du en central roll i arbetet med att bygga upp branschskolan - från idé till verklighet. Du är huvudmannens representant och leder arbetet framåt i nära samverkan med branschaktörer och du rapportera till utbildningschefen för vuxenutbildningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Leda och samordna utvecklingen av ett regionalt kompetenscentrum för energibranschen.
Ansvara för projektets planering, genomförande, uppföljning och rapportering.
Samordna den fysiska utformningen av utbildningslokaler och lärmiljöer.
I nära dialog med branschen utveckla nya yrkesutgångar som svarar mot arbetsmarknadens behov.
Utveckla en praktisk och branschnära utbildningsmiljö, med särskilt fokus på arbete i lokal- och regionnät.
Säkerställa att utbildningarna erbjuder goda förutsättningar för arbetsplatsförlagt lärande och ökad anställningsbarhet.
I den här rollen får du möjlighet att göra verklig skillnad - både för våra elever och för kompetensförsörjningen i en samhällskritisk bransch. Du får arbeta i en framåtblickande organisation som värdesätter samverkan, innovation och hållbar utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av att arbeta med yrkesutbildningar inom gymnasie-, vuxenutbildning och/eller yrkeshögskola.
• Digital kompetens och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system.
• Mycket god svenska i tal och skrift samt engelska i tal.
Meriterande:
• Erfarenhet av att utveckla yrkesutbildningar tillsammans med branschen.
• Erfarenhet som rektor eller utbildningsledare.
Om arbetsplatsen
På Komvux Malmö arbetar vi med vuxenstudier och träffar dagligen människor som är på väg mot sina framtida mål. Vi stöttar dem i deras resa och bidrar till att de får den kompetens som de behöver för arbetslivet. På Komvux ges utbildningar på grundskole- och gymnasienivå, även svenska för invandrare, studier för elever med särskilda behov samt yrkeshögskoleutbildning. Vi erbjuder våra elever en flexibel undervisningsform som går att kombinera med jobb, föräldraskap och andra studier. Därför har vi utbildningar i klassrum och på distans, på heltid och deltid, under dag- och kvällstid. Som medarbetare får du ett meningsfullt arbetsliv i hjärtat av Malmö med fokus på ett tillgängligt och livslångt lärande.
Vill du veta mer om Komvux? Besök: www.malmo.se/Komvux-Malmo
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Befattning: Projektsekreterare, i rollen som projektledare
Tillträde: Enligt överenskommelse men senast 2026-01-02 och är en projektanställning på två år.Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
