Projektledare Till Rose (renewal Of Scada/ems)

Professional Galaxy AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-08-22


Assignment Description
Rollbeskrivning:
Vi söker en konsult för en kombinerad roll som projektledare och programadministratör. Uppdraget omfattar både operativ projektledning och administrativt stöd inom programmet ROSE.

Publiceringsdatum
2025-08-22

Dina arbetsuppgifter
Leda projekt inom användarutbildning för nya SCADA/EMS-systemet.
Planera, genomföra och godkänna dokumentation samt säkra utbildningslokaler.
Leda mindre projektgrupp och ansvara för tidplan, kostnad och resultat.
Administrativt stöd till program- och projektledare: mötesadministration, dokumentation, kommunikation och uppföljning.
Bidra till struktur, ordning och informationsflöde inom programmet.
Möjlighet att bistå andra projekt inom enheten Systemprojekt.
Kompetenskrav (SKA):
Minst kandidatexamen inom teknik eller ekonomi.
Minst 3 års erfarenhet som projektledare.
Minst 5 års erfarenhet av att stödja och samordna komplexa program/projekt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Mervärdeskriterier:
Erfarenhet från systemansvar inom energibranschen.
Förmåga att kommunicera tekniskt och ekonomiskt komplexa frågor.
Erfarenhet av komplexa program/projekt.
Erfarenhet av systemimplementation inom process-IT (ex. SCADA/EMS).
Omfattning:
100 % heltid under två år, med möjlighet till förlängning ett år.
Placering:
Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg. Viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
Startdatum: 2025-09-30.
Other relevant informationSäkerhetsprövning krävs: Uppdraget får inte påbörjas innan säkerhetsprövning och registerkontroll är genomförd och godkänd.
Du kan även komma att arbeta i andra projekt inom enheten Systemprojekt, förutsatt att roll, nivå och arbetsuppgifter är likvärdiga.
Resor, både inom och utom Sverige, kan förekomma.
Avtalsperiod: 2025-09-30 till 2027-09-30. Möjlighet till förlängning med ett år finns.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se

Kontakt
Sanjay Sareen
sanjay.sareen@progalaxy.se
0738500440

Jobbnummer
9472445

