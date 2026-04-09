Projektledare till Rindövarvet
Vill du leda projekt där hantverk, teknik och passion möts?
Vi söker nu en Projektledare som vill vara med och utveckla, förädla och förnya fartyg - från renoveringar till omfattande ombyggnationer och tillbyggnader. Du kommer in i ett läge där vi växer kraftigt och har siktet inställt på att bli Sveriges bästa varv för yrkessjöfart!
Här får du inte bara driva projekt, du får helhetsansvar och möjlighet att verkligen påverka.
Din roll
Du blir navet i våra projekt och håller ihop allt från planering till leverans. Du ansvarar för resurser, ekonomi, tidsplan och kvalitet - och ser till att varje projekt genomförs effektivt och professionellt. Du kommunicerar med kunden genom hela processen och ser till att vi har samsyn.
Det handlar om riktiga projekt, riktiga utmaningar och tydliga resultat.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att driva tekniska projekt
Är stark inom resurs- och projektplanering
Har vana att arbetsleda och skapa högfungerande team.
Trivs i en operativ miljö nära produktionen
Gillar struktur men kan vara flexibel när det krävs
Har du erfarenhet från varv, marin sektor eller verkstadsindustri är det starkt meriterande - men viktigast är din förmåga att leda och få projekt i mål.
Därför ska du välja oss
Du får en central och betydelsefull roll
Du arbetar i en bransch med teknik, hantverk och stolthet
Du får stort ansvar och mandat
Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team
Du får tillgång till Rindövarvet Academy där du får jobba med personlig utveckling tillsammans med några av Sveriges bästa coacher.
Vill du vara med och skapa framtidens lösningar inom varvsindustrin?
Skicka in din ansökan redan idag!
Lite mer om oss
Rindövarvet jobbar enbart mot yrkessjöfart - inga fritidsbåtar. Våra kunder är bland annat Blidösundsbolaget, Strömma, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.
Vi erbjuder helhetslösningar inom service, ombyggnad, reparation och nyproduktion - och levererar alltid med kvalitet och hjärta.
Vi är också ett bolag som satsar stort på att vara en riktigt bra arbetsplats. Vi tror på respekt, tillit samt ordning och reda, samt att investera i arbetsglädje, gärna över en kaffe eller runt grillen på kajen..
Frågor kring rollen? Ring Peter Roswall på Infinity Industry Solutions 0733-010273
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Industry Solutions Sweden AB
(org.nr 556583-7175)
185 41 VAXHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaxholm
9844153