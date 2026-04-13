Projektledare till riksdagens kulturhistoriska fastigheter
2026-04-13
Vill du vara med och bygga för framtidens demokrati?
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Riksdagsförvaltningens ambition är att riksdagens hus ska renoveras och anpassas till verksamheten enligt en långsiktig plan. Fastigheterna ska fungera som en modern arbetsplats för riksdagsledamöterna, partikanslierna och Riksdagsförvaltningen.
Motiveras du av att arbeta i en spännande miljö och med byggnader som är en viktig del av det svenska kulturarvet? Det ska göras med respekt för byggnadernas kulturhistoriska värden samt skyddsvärden. Vi genomför arbetet i projekt i olika faser och av mycket olika omfattning. För att göra detta behöver vi vidareutveckla såväl byggherrekompetensen som den operativa projektledningen.
Vi behöver därför förstärka vår fastighetsverksamhet med projektledare, som kan vara med och leda både mindre och större fastighetsprojekt hos oss.
Du kommer att svara för planering, utredning, projektledning och genomförande av byggproduktion för både mindre, omfattande och komplexa fastighetsprojekt.
Som projektledare blir det ditt ansvar att tillsammans med kollegor inom Riksdagsförvaltningen, konsulter och entreprenörer leda och planera fastighetsprojekten, så att de genomförs inom fastställda tids- och budgetramar samtidigt som de uppfyller krav på bland annat kvalitet, säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kulturhistoriska värden. Du förväntas löpande följa upp ekonomi, analysera utfallet samt upprätta och lämna in prognoser.
Flera projekt kommer att drivas parallellt och i din roll ingår att säkerställa att byggherrens ansvar och behov tillvaratas av konsulter och entreprenörer. Detta gör du i samarbete med kollegor inom förvaltningen. Du deltar också i verksamhetsplanering samt utveckling av processer och arbetssätt för fastighetsverksamheten.
Läs mer på https://www.riksdagen.se/sv/kontakt-och-besok/riksdagens-byggnader-och-konst/framtidens-riksdagshus/.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
högskoleutbildning, till exempel som civilingenjör, högskoleingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
minst sju års arbetslivserfarenhet från projekterings- och projektledning inom fastighetsprojekt eller motsvarande
erfarenhet av och kunskap om myndighetskrav och bygglagstiftning enligt PBL
kunskap om byggarbetsmiljölagar och regelverk
god kunskap i ekonomi och administration
god vana av Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint)
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av anställning i politiskt styrd verksamhet/offentlig verksamhet
erfarenhet av olika arbetsformer såsom samverkan, CM-projekt (Construction Management), totalentreprenad eller utförandeentreprenad
certifiering som projektledare, till exempel i enlighet med IPMA (International Project Management Association) eller PMI (Project Management Institute)
erfarenhet från arbete med fastigheter klassificerade som skyddsobjekt och med höga säkerhetskrav
erfarenhet från arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
erfarenhet från upphandlingar enligt LOU
erfarenhet av myndighetskontakter, till exempel i frågor om bygglov och detaljplanefrågor
utbildning för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är drivande, strukturerad och självgående, med god förmåga att prioritera och göra välavvägda bedömningar mellan olika behov och krav. Du har även en god förmåga att samarbeta och kommunicera med parter som behöver involveras och informeras i våra fastighetsprojekt.
Du måste vara beredd på att styra om dina projekt utifrån ändrade beslut eller prioriteringar. Du behöver beakta riksdagsledamöternas arbete och ta stor hänsyn till att den parlamentariska processen kan fortgå parallellt med fastighetsprojekten.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor som omfattar semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid.Så ansöker du
Ansök via http://www.riksdagen.se,
senast den 4 maj 2026.
Referensnummer:1538-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skicka ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Caroline Quistberg, enhetschef, 08-786 67 03
Jenny Carlson HR-specialist, 08-786 67 02
Fackliga representanter
Anna Nyströmer, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00 Så ansöker du
