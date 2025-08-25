Projektledare till Repipe Sverige AB i Stockholm
Repipe Sverige AB söker en Projektledare i Stockholm
Vill du arbeta med moderna och hållbara relininglösningar och ta ansvar för projekt från start till färdigt resultat? Trivs du med kundkontakt, problemlösning och att ha en samordnande roll där du driver projekt framåt? Då kan du vara den vi söker till Repipe Sverige AB.Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Repipe Sverige AB är det största bolaget i koncernen Wall to Wall Group. Repipe levererar tjänster inom relining - en modern metod där du som tekniker tillverkar ett nytt avloppsrör inuti det gamla röret.
Repipe är idag Sveriges största och ledande reliningsföretag inom fastighet. Vi vill alltid leverera marknadens bästa relining med fokus på social-, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Detta gör vi genom att säkerställa att våra anställda har god kunskap, hög kompetens och är uppdaterade kring de senaste materialen och metoderna. Stora utvecklings- och karriärmöjligheter erbjuds, sök redan idag!
Läs mer om oss på www.repipe.se
och www.walltowallgroup.com.
Det här kommer du att göra
Som projektledare blir du navet i våra projekt - från start till mål. Du leder, samordnar och ser till att allt flyter på enligt plan, med hög kvalitet och inom budget. I rollen ingår att:
Leda projekt från planering till avslut - du har koll på tidplan, resurser och ekonomi.
Ha nära kontakt med kunder, förstå deras behov och bygga förtroendefulla relationer.
Stötta säljare med underlag, granska offerter och ta fram enklare kalkyler vid behov.
Säkerställa kvalitet, följa branschregler och delta vid driftsättning och besiktningar.
Följa upp ekonomi och rapportera eventuella avvikelser.
Dokumentera projekt på ett korrekt och komplett sätt.
Lösa problem och se till att allt sker säkert och enligt rutiner.
Vi söker dig som:
har B-körkort
har datorkunskaper
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har erfarenhet från arbetet med rörinfodring/relining i fastighet.
har erfarenhet från projektledning.
Det är dessutom meriterande om du har:
gymnasieutbildning inom VVS, bygg eller anläggning
har utbildning i entreprenadjuridik
har utbildning inom projektledning inom bygg/anläggning/ och entreprenadjuridik
Som person är du...
Självgående och initiativrik, vilket innebär att du tar ansvar och driver saker framåt. Du är också strukturerad och kan planera och prioritera ditt arbete effektivt, även när tempot är högt. Kommunikation och lyhördhet är naturliga delar i ditt sätt att arbeta, vilket gör att du lätt bygger goda relationer med kunder, kollegor och leverantörer. Du är dessutom en problemlösare som ser möjligheter snarare än hinder och alltid hittar praktiska lösningar. Slutligen har du en god ekonomisk medvetenhet och förstår vikten av att hålla både kostnader och budgetar under kontroll.
Vi erbjuder
Hos oss får du en ansvarsfull roll i ett växande företag. Du blir en viktig del av ett engagerat team som arbetar med marknadens bästa relininglösningar och får vara med och utveckla framtidens hållbara fastigheter. I rollen får du möjlighet att påverka och ta ansvar i hela arbetskedjan, samtidigt som du blir en del av en familjär företagskultur med korta beslutsvägar. Här finns också goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Villkor för tjänsten
Tjänsten är heltid på dagtid med anställningsort i Stockholm. Provanställning tillämpas.
Låter det intressant?
Välkommen att söka och bli en del av vårt team!
Skicka in din ansökan, inklusive CV och personligt brev, så snart som möjligt, men senast 30 september 2025.
I vårt urval värderar vi personlig lämplighet högt och urval sker löpande, så dröj inte med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Simon Lekenhed, på mail: simon.lekenhed@repipe.se
eller telefon 073-625 04 34. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
