Projektledare till renoveringen av Riksbankens huvudkontor
2025-11-14
Riksbanken söker erfarna, engagerade och ansvarstagande projektledare som vill vara med och leda renoveringen av Riksbankens huvudkontor beläget vid Brunkebergstorg i Stockholm.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Riksbankens fastighet (fastighetsbeteckning Riksbankshuset Skansen 20), ritat av arkitekt Peter Celsing och färdigställt 1976, är i behov av renovering och underhåll för att förlänga fastighetens livslängd. Tekniska installationer behöver bytas ut och vård av arkitektoniska värden behöver genomföras. Byggnadens energianvändning behöver sänkas och lokalerna behöver anpassas för att bättre stödja moderna arbetssätt.
Riksbankshuset är sedan 2007 blåklassat enligt Stadsmuseet i Stockholms kulturhistoriska klassificering vilket är den högsta klassen och bedöms därmed vara av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.
Riksbankens lokaler omfattas av höga krav på säkerhet vilket påverkar såväl informationshantering (dokument och ritningshantering) som arbetssätt och produktion/byggnation.
Projektet arbetar nu med att omsätta verksamhetskrav till en systemhandling och behöver förstärka organisationen för att stå väl rustad inför ett genomförande.
Riksbanken har idag en anställd projektchef som ansvarar för planering, projektering och genomförande av projektet och vi söker nu tillskott till enheten som, i nära samarbete med vår projektchef, ska vara en del av en robust och prestigelös organisation.
Vi söker projektledare med ansvar för att driva komplexa projekt från start till mål. Det innebär helhetsperspektiv, planering och organisering, men med olika fokusområden. För en av tjänsterna innebär det ett bredare strategiskt ansvar, medan en annan tjänst har större tekniskt fokus och kräver erfarenhet av att leda stora och komplexa entreprenader.
TEAMET
Riksbanken består av nio avdelningar. Enheten för fastighet och service tillhör avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd och består av tolv medarbetare och ansvarar såväl operativt som strategiskt för Riksbankens lokaler och lokalförsörjning. I arbetsgruppen finns internserviceansvariga, tekniska förvaltare, fastighetsingenjör och projektledare och tillsammans levererar vi lokaler med hög kvalité och med rätt service.
MER OM DIG
Vi söker dig som har:
• Akademisk teknisk utbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Minst 15 års erfarenhet av projektledning inom fastighetsområdet.
• Erfarenhet av ekonomistyrning, rapportering samt dokumentation.
• Kunskap om entreprenadjuridik och erfarenhet av avtalsförhandling.
• Vana och trygghet i att genomföra projektredovisningar inför beställare och styrgrupp.
• Kunskap om lagstiftning och krav för bygg- och fastighetsbranschen.
• Erfarenhet av LOU och avtalsförvaltning.
• Goda IT-kunskaper.
• God förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av projektledning av lokaler kopplade till samhällsviktig verksamhet och/eller skyddsobjekt.
• Erfarenhet av säkerhetsskyddsavtal.
• Erfarenhet av fysisk säkerhet och brandsäkerhet.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är van att ta en ledarroll och har lätt att skapa förtroende. Du är en god kommunikatör med förmåga att leda projekt och skapa teamkänsla. Du är analytisk, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs i en roll där du får ta ansvar och lösa problem. Du har ett gott omdöme och är trygg i ditt ledarskap.
I rollen ingår många kontaktytor, både internt och externt, och det är viktigt att du kan skapa engagemang och bra samarbetsklimat mellan olika funktioner och yrkesroller. Du är uthållig med god förmåga att lotsa projekt framåt och arbetar långsiktigt och strukturerat med fokus på mål och resultat.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Placering: Huvudkontoret Brunkebergstorg Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och svar på urvalsfrågor senast den 5 december. Vi genomför bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
