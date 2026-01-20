Projektledare Till Reko Bygg & Projektledning
Your Talent AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Your Talent AB i Göteborg
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
REKO Bygg & Projektledning hjälper fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industrier och andra kommersiella fastighetsägare med professionella tjänster från tidigare skeden till underhållsplanering, byggprojektledning och besiktningar. Våra kompetensområden sträcker sig över hela byggprocessen och omfattar alltifrån underhållsplanering, utredningar, projektering och besiktningar till upphandling, projekt- och projekteringsledning, byggledning och kontrollansvar enligt PBL. Läs mer på www.rekoprojekt.se
Rollen
Vi på REKO Bygg & Projektledning erbjuder våra kunder professionella konsulter inom projekteringsledning, projektledning och projektstyrning. Vi arbetar med samhällsnytta och vi hjälper våra kunder att ta hand sitt fastighetsbestånd på bästa sätt. I din roll som projektledare kommer du att ansvara för planering, styrning och genomförande av byggprojekt- från start till slut. Du leder projekten med ett helhetsansvar för tid, budget, kvalitet och kundrelationer.
Dina arbetsuppgifter innebär bl.a.
• Planering, projektering och upphandling av byggprojekt
• Planera och leda våra olika bygg och ombyggnadsprojekt från förstudie till överlämning
• Upprätta tidplaner och budgetar
• Leda byggmöten och koordinera entreprenörer
• Ha en tät dialog med våra kunder och säkerställa hög kundnöjdhet i projekten
• Följa upp projektets ekonomiska resultat och rapportera till kund
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i ett familjärt bolag som är under ständig utveckling och som vill vara med på en resa där du med ditt driv, engagemang och professionalism kan göra skillnad på riktigt. För att trivas som projektledare hos oss tror vi att Du är en prestigelös, nyfiken och positiv person med initiativförmåga som skapar positiva kontakter både internt och externt. Du är resultatorienterad, problemlösande och lägger stor vikt vid att planera och leverera dina projekt enligt tidplan. Du förstår värdet av att förstå och möta kundens behov varför du troligtvis är högt uppskattad hos dina kunder. Vi tror att du har minimum 3-5 års dokumenterad byggteknisk erfarenhet i roller som projektledare, arbetsledare/platschef eller konsult inom bygg och/eller fastighetsbranschen.
Det är meriterande om du har:
• Kunskap inom entreprenadjuridik
• Bakgrund inom entreprenadbranschen
• Erfarenhet av nyproduktion inom fastighet och/eller industri
• Tidigare erfarenhet som konsult inom bygg och/eller fastighetsbranschen
• BAS-P & BAS-U
Vi erbjuder
Vi är ett familjärt företag som värdesätter flexibilitet, utveckling och en stark gemenskap. Hos oss arbetar vi som ett team, med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka vår egen vardag. Vi prioriterar varandra och strävar efter att skapa ett hållbart bolag där varje medarbetare får växa. Vi tror på att hälsa och välmående skapar bättre resultat - därför tränar vi tillsammans på arbetstid. Med kollektivavtal, ledningssystem och konkurrenskraftiga villkor erbjuder vi en trygg och attraktiv arbetsplats. Vi brinner för det vi gör och arbetar alltid för att överträffa våra kunders förväntningar.
Ansökan/Kontakt
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Your Talent AB
(org.nr 559085-8154) Jobbnummer
9695531