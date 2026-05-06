Projektledare till region Mälardalen/Mitt
Nu söker vi en affärsdriven projektledare till vår projektenhet i region Mälardalen/Mitt. Är du en projektledare som gillar tempo, ansvar och att driva projekt hela vägen in i mål? Då kan det vara dig vi söker!
Om rollen
Som projektledare hos oss på Victoriahem driver du renoverings-, energi- och ombyggnadsprojekt i högt tempo, med korta beslutsvägar, stort mandat och tydligt ansvar. Det här är rollen för dig som gillar när det händer mycket. Du trivs med ansvar, fattar beslut och driver projekt framåt även när förutsättningarna förändras. Du gillar struktur, men är framför allt en person som får saker att hända.
Hos oss blir du inte en del av en traditionell beställarorganisation där beslut fastnar i flera led. Du kommer in i en verksamhet där tempo, affärsmässighet och genomförande står i centrum. Vi arbetar nära våra projekt, nära verksamheten och nära besluten.
Vi finns i fler än 30 kommuner, men för den här tjänsten är placeringsort någon av följande städer: Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Strängnäs, Örebro, Västerås, Arboga, Köping, Nyköping, Tranås eller Katrineholm. Resor inom regionen är en naturlig del av tjänsten.
Vi erbjuder
Du blir en del av vår rikstäckande organisation inom Fastighetsutveckling med bred kompetens och erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschens olika delar. Vi jobbar nära verksamheten och vet hur verkligheten fungerar ute i projekten. Därför uppskattar vi människor som är lösningsorienterade, pragmatiska och som tar ansvar hela vägen.
Hos oss får du:
Korta och tydliga beslutsvägar
Stort eget ansvar
Möjlighet att påverka arbetssätt och projekt
En organisation med högt tempo och stark framdrift
Kollegor som drivs av affär, kvalitet och resultat
Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt, effektiviserar våra projekt och tar vara på styrkan i att vara en stor organisation, utan att tappa det nära och lösningsorienterade arbetssättet.Publiceringsdatum2026-05-06Profil
Eftergymnasial utbildning inom byggteknik, eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Erfarenhet som arbetsledare, entreprenadingenjör, platschef, byggprojektledare eller liknande
Vana att driva flera projekt samtidigt utan att tappa struktur eller kontroll
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort
Som person trivs du med att ta ansvar och gillar att äga dina projekt från start till mål. Du har förmågan att hålla struktur även när tempot är högt och känner dig trygg i dialoger och förhandlingar. Du är lösningsorienterad, ser möjligheter istället för hinder och motiveras av tydliga mål och konkreta resultat. Samtidigt trivs du i en roll där du driver flera projekt parallellt och gillar utmaningen i att hålla många saker i rörelse samtidigt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av större energiprojekt samt utbildning inom AFS 2023:3.Så ansöker du
Du söker tjänsten med eller utan CV via ansökningsknappen nedan.
Rekryteringsprocessen består av:
Urvalsfrågor
Personlighets - och logiktest
Intervju
Referenstagning och bakgrundskontroll
Urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta projektchef Linus Krontorp på: linus.krontorp@victoriahem.se
Läs mer om oss på: www.victoriahem.se
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryterings- och konsultbolag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victoriahem AB
Drottninggatan 13
)
632 20 ESKILSTUNA
