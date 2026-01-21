Projektledare till region Mälardalen/Mitt
Möt vår projektledare Andreas Backlund! "Jag har jobbat på Victoriahem i snart ett halvår och trivs otroligt bra. Vi är ett härligt gäng som stöttar varandra och alla bidrar till god stämning. Victoriahem förvaltar och utvecklar fastigheter med ett långsiktigt perspektiv vilket innebär att du leder projekt som verkligen gör skillnad. Rollen som projektledare är väldigt varierande och ingen dag är den andra lik. Du har stor möjlighet att påverka hur du arbetar och hur du planerar dina dagar. Trivs du med eget ansvar och har ett stort driv så är Victoriahem rätt plats för dig."
Vill du också vara med och göra skillnad i våra bostadsområden? Gör Andreas sällskap som en av våra drivna projektledare - skicka in din ansökan utan CV redan idag!
Kort info om tjänsten
Vi söker en projektledare till vår projektavdelning i Mälardalen/Mitt. I rollen ingår du i en projektgrupp och kommer företrädesvis arbeta med renoverings-, ombyggnads och energiprojekt i Mälardalen/Mitt. De områden som ingår i regionerna är: Eskilstuna, Strängnäs, Örebro, Västerås, Arboga, Köping, Norrköping, Linköping, Nyköping, Tranås och Katrineholm. Du kommer utgå från ett av våra kontor inom regionerna, men resor till alla områden inom regionerna förekommer i tjänsten.
För att vara aktuell för tjänsten ska nedan kvalifikationer vara uppfyllda:
Eftergymnasial utbildning inom byggteknik, alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Arbetslivserfarenhet från roll som arbetsledare, entreprenadingenjör, byggprojektledare, platschef eller likvärdigt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Det ses som meriterande om du har utbildning i AFS 2023:3
Vem är du?
Som person har du ett naturligt och självklart engagemang i ditt arbete. Du är drivande, positiv och har mycket god samarbetsförmåga. Vidare tar du ansvar, gillar utmaningar och har ett affärsmässigt tänk och driv. I rollen kommer du arbeta med flera parallella projekt samtidigt vilket förutsätter att du är ordningsam och arbetar efter en god struktur.
Du söker tjänsten utan CV genom att trycka dig vidare via ansökningsknappen nedan. Rekryteringsprocessen består av nedan steg:
Urvalsfrågor
Intervju
Personlighets - och logiktest
Referenstagning och bakgrundskontroll
Urval och intervjuer sker löpande.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta projektchef Marcus Lagerkvist på mail marcus.lagerkvist@victoriahem.se
