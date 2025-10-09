Projektledare till Re:Do projektet hos Innovation Örnsköldsvik AB
2025-10-09
ÄR DU REDO ATT VARA MED OCH DRIVA FÖRÄNDRING FÖR DEN KULTURELLA OCH KREATIVA BRANSCHEN I VÄSTERNORRLAND?
Vill du vara med och bygga framtidens näringsliv genom kreativitet, kultur och hållbar utveckling? Trivs du i en dynamisk miljö där du får skapa struktur, hålla ihop processer, bygga relationer och omsätta idéer till konkreta resultat? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Om Innovationsbolaget
Innovationsbolaget arbetar med att stärka Örnsköldsviks näringsliv och Örnsköldsvik som kreativ och innovativ plats.
Innovationsbolaget ägs gemensamt av lokala företag och kommunkoncernens moderbolag Rodret. Vårt fokus ligger i gränssnittet mellan företag - både inom samma bransch och över branschgränser och att möjliggöra innovation och samarbete. Där skapar vi gränsöverskridande samarbeten och innovationsprocesser mellan företag. Vi driver också en rad externt finansierade projekt, där projektet "Re:Do" är ett av dem som vi avser att starta under nästa år.
Om projekt Re:Do
Projekt Re:do ska stärka Västernorrlands kulturella och kreativa branscher - med hållbar affärsutveckling, tvärsektoriell innovation och berättelser som stärker regionens attraktionskraft. Vi bygger en Västernorrlandsmodell för affärsstöd, mötesplatser och samverkan där kreatörer och företag kan växa på sina egna villkor. Målet är ett levande ekosystem, fler konkurrenskraftiga företag och en starkare, mer levande region inom planetens gränser. Re:do är ett treårigt projekt med start januari 2026 som drivs gemensamt av BizMaker, Innovationsbolaget och Västernorrlands museum. Vi söker nu en delprojektledare som vill vara med och skapa ett attraktivt Västernorrland där kreativa och kulturella företag blomstrar.
Om rollen
Som projektledare blir du en del av ett team som tillsammans driver projektet Re:Do i Västernorrland. I denna roll samarbetar du med andra projektledare som ansvarar för olika arbetspaket och den övergripande projektledaren för hela projektet. Du kommer att ha ansvaret för att driva Innovationsbolagets arbetspaket som fokuserar på cross-innovation - där företag från kreativa och kulturella branscher utvecklar nya lösningar med företag från andra branscher.
Du kommer att:
- Planera, koordinera och följa upp arbetspaketets aktiviteter.
- Samordna, bjuda in och genomföra aktiviteter tillsammans med andra.
- Bygga relationer med företag från olika branscher i Västernorrland.
- Säkerställa att tidplaner, budget, avtal och administration hålls.
- Rapportera status och resultat löpande.
- Fånga upp hinder och hitta praktiska lösningar.
- Samla in lärdomar och bidra till vårt kontinuerliga lärande bidra till projektet i sin helhet.
Du blir den som omvandlar idéer och visioner till konkreta resultat och ser till att arbetet flyter framåt.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Kvalifikationer

- Relevant eftergymnasial utbildning
- Relevant eftergymnasial utbildning
- Erfarenhet av att jobba med projektledning, samordning, administration
- Flytande svenska och engelska
- God vana av att jobba digitalt och med verktyg som Office 365
Meriterande:
- Erfarenhet av kreativa och kulturella företag eller företagande inom andra branscher.
- Insikt i små och medelstora företags vardag.
- Bygga och utveckla nätverk mellan företag eller andra organisationer.
- Erfarenhet av processledning och facilitering
- Affärsutveckling, innovation och entreprenörskap
- Erfarenhet av att jobba i projektorganisationer
Övrig information
Rollen är en projektanställning med en sysselsättningsgrad på 100%, mellan januari 2026 - maj 2028, med möjlighet till förlängning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att projektet får finansiering, där beslut väntas i mitten av december. Tjänsten utgår ifrån Örnsköldsvik men genomför aktiviteter i hela länet. Intervjuer kommer att hållas löpande. Tillträde januari 2026, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Låter det här som rätt roll för dig? Skicka din ansökan senast 11 november 2025. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Frida Knutsson, VD på Innovationsbolaget, på telefonnummer 076-128 66 34 eller Frida.Knutsson@ornskoldsvik.se
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Andra lediga tjänster i Re:Do projektet
Tillsammans med Bizmaker och Länsmuseet Västernorrland söker vi fler engagerade medarbetare som vill stärka Västernorrlands kulturella och kreativa branscher!
Projektledare - Bizmaker : https://bizmaker.se/ledig-tjanst/projektledare-for-redo/
Projektledare - Länsmuseet Västernorrland : https://vakanser.se/jobb/projektledare+for+redo/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
