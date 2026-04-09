Projektledare till projektet Unga Landsbyggare Halland
2026-04-09
Projektledare till projektet "Unga Landsbyggare Halland" (vikariat under föräldraledighet)
Nu söker vi dig som vill vara med och stärka företagsamhet, engagemang och stolthet på Hallands landsbygd - med särskilt fokus på unga!
Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) söker en projektledare för vikariat under vår ordinarie projektledares föräldraledighet.
Om projektet - Unga Landsbyggare Halland
Unga Landsbyggare Halland är en satsning som vill förändra attityder, synliggöra möjligheter och stärka entreprenörskap och engagemang på Hallands landsbygd. Projektet riktar sig till unga mellan 16-35 år som driver företag, är aktiva i föreningar eller andra personer som med sitt engagemang och driv bidrar till en levande landsbygd - de kallas unga landsbyggare. Vi arbetar för att skapa stolthet över att bo och verka på landsbygden, utmana storstadsnormen och sprida inspirerande berättelser och goda exempel.
Projektet genomför aktiviteter som:
Återkommande nätverksträffar och workshops för unga landsbyggare
Studiebesök för unga landsbyggare med inspiration och kompetensutveckling
Mentorskap för unga landsbyggare
Årliga Landsbyggaredagen med föreläsningar, prisutdelning, mässa och gala-känsla
Kommunikation i sociala medier, kampanjfilmer och storytelling
Kommunikation och informationsinsatser kring mikrostöd till unga som vill utveckla sina idéer och verksamheter
Vi samarbetar brett med kommuner, företag, föreningar och organisationer i hela Halland.Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att driva Unga Landsbyggare Halland framåt under vikariatet. Det innebär bland annat att:
Projektledning och administration
Leda och följa projektplanen samt säkerställa att aktiviteter genomförs enligt mål och budget.
Ansvara för projekthandläggning, enklare ekonomihantering och uppföljning.
Rapportera projektresultat och dokumentera aktiviteter.
Event och aktiviteter
Planera, bjuda in till och genomföra återkommande träffar för unga landsbyggare.
Organisera studiebesök, workshops och nätverksträffar.
Vara huvudansvarig för Landsbyggaredagen, projektets största årliga evenemang.
Kommunikation och marknadsföring
Skapa innehåll till sociala medier och hemsida (t.ex. via Canva).
Planera och producera digitala kampanjer kring unga landsbyggare.
Organisera Instagram Takeovers och lyfta fram unga som förebilder.
Nätverk och samverkan
Bygga och utveckla relationer med unga entreprenörer, föreningar och samarbetspartners.
Arbeta uppsökande för att utöka nätverket bland unga landsbyggare
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, nyfiken, ansvarstagande och socialt skicklig, och som trivs i en roll där du får kombinera projektledning, kreativ kommunikation och relationsskapande arbete. Du har lätt för att skapa kontakter och bygga nätverk, och du känner dig trygg i att planera och genomföra såväl träffar som större evenemang på egen hand. I ditt arbetssätt är du strukturerad och noggrann, med god förmåga att hantera administration, uppföljning och projektstyrning. Du kommunicerar på ett engagerande sätt, både muntligt och skriftligt, och har lätt för att nå fram till olika målgrupper.
Krav och meriterKvalifikationer
Erfarenhet eller utbildning inom event, marknadsföring, kommunikation eller projektledning
God förmåga att arbeta självständigt och skapa struktur
Van att arbeta i sociala medier (Instagram, Facebook, YouTube)
God samarbetsförmåga och hög social kompetens
Meriterande:
Erfarenhet av landsbygdsutveckling eller arbete med unga
Kunskaper i Canva eller annan grafik-/innehållsproduktion
Erfarenhet av ideell sektor, företagande och föreningsliv
Vi erbjuder
En meningsfull arbetsplats och ett positivt arbetsklimat
Målstyrd arbetstid, dvs flexibla arbetstider och viss flexibilitet i vart arbetet utförs.
Ett engagerat team och en modern arbetsplats med tydligt syfte.
Möjligheter att utvecklas och växa
Möjligheter till vidare arbeten i organisationen efter att vikariatet löpt ut kan komma att uppstå.
Arbetsplats: Kontoret ligger på Fabriksgatan 1 i Hyltebruk.
Omfattning: 70%
Varaktighet: minst 1 år
Anställningsform: tidsbegränsad anställning
Tillträde: enligt överenskommelse.Så ansöker du
Rekrytering sker löpande.
Ansök senast 19 april genom att skicka CV och personligt brev till: info@lluh.seOm företaget
Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling enligt LEADER-metoden. Vi stöttar lokala initiativ, entreprenörer och föreningar för att skapa ett hållbart, levande och starkt Halland - där människor kan förverkliga sina idéer och drömmar. Så ansöker du
314 80 HYLTEBRUK
För detta jobb krävs körkort.
Projektledare
Maria Wångsell maria.wangsell@lluh.se 0733-30 19 61
