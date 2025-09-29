Projektledare till projekt inom lokalnät
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2025-09-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Vi är Vattenfall Services - YouTube
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Om rollen
Vi söker dig som motiveras av att skapa de bästa förutsättningarna för teknikerna ute i fält och för organisationen. Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du kommer att hjälpa verksamheten att växa och därtill generera ytterligare möjligheter i samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
Som Projektledare kommer du arbeta med projekt för helhetslösningar inom Lokalnät. Du kommer främst arbeta från ditt kontor men du kommer även vara ute på site. Arbetet är självständigt men samtidigt krävs stort fokus på samarbete och kommunikation mot såväl interna som externa aktörer.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för affärsmässig planering samt genomförandet av projekten genom arbetsledning och koordinering.
Informera och rapportera om projektets status till beställare
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin
Vara med på byggmöten och i förhandlingar med kund
Aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats
Resor är en naturlig del av arbetet som Projektledare. För dig som arbetar med projekt kan stundvis resa med längre sträckor och övernattning tillkomma.
Kravspecifikation
Som Projektledare hos oss kommer du vara teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Ledarskap är en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande angreppsätt.
Utöver ledarskap är en stor del av arbetet att självständigt kunna driva projekten framåt. Vi söker därför dig som vill ta ansvar och som har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor och kunder, du agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap och du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el, elkraft, bygg eller mark och anläggning eller annat relevant område.
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet)
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort Sollefteå eller Själevad
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande Matkala Nordlund Karolina karro.matkalanordlund@vattenfall.com
. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Anders Nielsen, anders1.nielsen@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2025 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Löpande urval kan förekomma.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
894 31 SJÄLEVAD Arbetsplats
Själevad - Vattenfall Jobbnummer
9530026