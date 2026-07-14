Projektledare till projekt inom lokalnät
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-14
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Vi söker nu en erfaren projektledare till uppdrag inom lokalnät, där du får en central roll i att driva projekt från planering till genomförande.
Du kommer att arbeta i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och framdrift står i fokus, och där du bidrar till att skapa goda förutsättningar för både fältpersonal och organisationen i stort.
Om uppdraget
I rollen som projektledare ansvarar du för projekt inom lokalnät, med fokus på helhetsleveranser. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med interna och externa aktörer. Du utgår främst från kontor men är även ute i fält vid behov.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av projekt
Leda och koordinera projektteam och entreprenörer
Följa upp ekonomi, prognoser och projektresultat
Rapportera status till beställare och intressenter
Delta i byggmöten och dialog med kunder och leverantörer
Säkerställa att projekt genomförs enligt krav på säkerhet, kvalitet och tid
Resor förekommer som en naturlig del av rollen.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av projektledning eller arbetsledning
Erfarenhet inom el, elkraft eller närliggande tekniskt område
God förståelse för entreprenad- eller anläggningsprojekt
God administrativ förmåga och vana av Office-paketet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från entreprenad- eller energibranschen
Teknisk utbildning inom el, bygg eller anläggning
Som person är du:
Strukturerad och ansvarstagande
Lösningsorienterad och kommunikativ
Trygg i ditt ledarskap och van att samarbeta med olika intressenter
Uppdragsinformation
Uppdragslängd: ca 12 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: heltid
Plats: Stockholm(resor förekommer)
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002393