Projektledare till Pauser Media för dig som levererar när det gäller
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2026-06-09
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Om jobbet
Du vet känslan när allt händer samtidigt och du ändå har koll. Den känslan söker vi.
Till vår avdelning Verksamhetsstöd söker vi en vikarierande projektledare med ett genuint driv och förmågan att hålla många bollar i luften utan att tappa en enda. Hos oss är tempot högt, förväntningarna tydliga och varje dag ser lite annorlunda ut.
Om rollen
Som vikarierande projektledare är du en nyckelspelare i vår verksamhet. Du ansvarar för parallella konferenser från start till leverans. Koordinerar med kunder, produktion och interna team, följer upp och säkerställer kvalitet hela vägen. Hos oss har alla konferenser ett hårt slutdatum som inte går att flytta, och din roll är att se till att allt är på plats när det väl är dags.
Du hanterar kundärenden och håller interna processer i rullning. Och du gör det med struktur, snabbt omdöme och utan att kompromissa med kvaliteten. Det ingår också kundkontakt via telefon och mejl, administration och datahantering samt praktiska kontorsuppgifter som håller vardagen igång.
Rollen har högt ansvar från dag ett. Du tillhör avdelningen Verksamhetsstöd och rapporterar till Chef på Verksamhetsstöd. Tjänsten är ett vikariat på upp till 100% enligt överenskommelse, uppskattad längd 5–12 månader, med möjlighet till förlängning eller annan roll inom företaget.
Ditt uppdrag
Driva flera parallella event- och konferensprojekt mot tydliga och ofta pressade deadlines.
Säkerställa leverans med hög kvalitet hela vägen till mål.
Vara länken mellan kund, produktion och interna processer.
Möta kunder professionellt och lösningsorienterat i varje läge.
Hålla full överblick och kontroll över processer och data.
Hantera kundtjänst och support via telefon och e-post.
Administration och databashantering.
Allmänna kontorsuppgifter som inköp av frukost och posthantering.
Vi letar efter dig som
Har dokumenterad erfarenhet av projektledning i högt tempo, gärna inom event eller konferens.
Är strukturerad, snabbtänkt och stresstålig.
Tar ansvar, gillar att ha många bollar i luften och tappar inte greppet.
Har ett starkt eget driv och egen lösningsförmåga.
Har god erfarenhet av att planera, koordinera och leverera med kvalitet.
Kommunicerar tydligt, professionellt och trivs på scenen.
Är tekniskt trygg och snabb på att lära dig nya system
Ser deadlines som en motivationsfaktor, inte ett problem.
Meriterande: erfarenhet från media, eventproduktion, konferensbranschen eller miljöer med snabba leveranscykler.
Vad vi erbjuder
En högpresterande miljö där tempo och ansvar driver utveckling.
En roll med stor påverkan där ditt arbete syns direkt i resultatet
Ett engagerat team som uppskattar driv, nyfikenhet och ambition
En dynamisk arbetsplats i Slakthusområdet, nära kommunikationer och service.
Kollegor som välkomnar engagemang och inte är rädda för högt tempo
Praktisk info
Plats: Slakthusområdet, Stockholm
Arbetstid: Måndag–fredag 08:00–17:00
Omfattning: Upp till 100% enligt överenskommelse, vikariat ca 5–12 månader med möjlighet till förlängning eller annan roll inom företaget.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Skicka ditt CV till Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd: rekrytering@pausermedia.se
Märk din ansökan med Projektledare.
Urval sker löpande.
Om Pauser Media
Pauser Media är ett etablerat och expansivt medieföretag som producerar ledande facktidningar och konferenser inom bland annat miljö, kvalitet, hållbarhet, ledarskap och telekom. Våra varumärken inkluderar Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, VD-tidningen, Praktiskt Ledarskap, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi har cirka 40 medarbetare och kontor i Stockholm och Lund.https://www.pausermedia.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media Aktiebolag
(org.nr 556419-7761)
Rökerigatan 19 (visa karta
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121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
Pauser Media AB Jobbnummer
9956118