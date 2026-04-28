Projektledare till nytt projekt inom livsmedelsförsörjning
Vill jobba med traditionella metoder för att skapa en tryggare livsmedelsförsörjning? Vill du arbeta med riskanalyser, affärsutveckling och framtidens livsmedelsberedskap?
Om tjänsten
Hushållningssällskapet Jämtland söker en projektledare till projektet Traditionella metoder för trygg livsmedelsförsörjning. Projektet är en del av ett större nationellt initiativ som finansieras av Jordbruksverket, där flera projekt genomförs parallellt.
Projektet riktar sig till företag verksamma inom rennäring, fäbodbruk och skogsbete. Målgruppen är geografiskt spridd, främst i norra Sverige, vilket ställer krav på ett arbetssätt som fungerar över stora geografiska avstånd och anpassas till företagens lokala förutsättningar.
Projektets fokus är att stärka livsmedelssektorns robusthet genom riskanalyser, scenarioövningar och affärsutveckling. Analyserna ska implementeras i verkliga företag och bidra till konkret verksamhetsutveckling, som gör skillnad. Erfarenheter och metoder från projektet ska även sammanställas i vägledningar för fortsatt användning och spridning nationellt.
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att leda projektets genomförande i nära dialog med målgruppen. Arbetet omfattar planering, genomförande, uppföljning och rapportering till finansiären. Projektet genomförs i nära samverkan med andra satsningar och projekt inom Hushållningssällskapet.
En central del av uppdraget är de riskanalyser och scenarioövningar som sedan ska omsättas i praktisk handling, exempelvis genom anpassade affärsstrategier, samverkanslösningar eller förändrade arbetssätt.
Du ansvarar även för att samla in och strukturera erfarenheter från företagen samt att bidra till framtagandet av pedagogiska vägledningar som gör projektets resultat användbara för fler aktörer.
Arbetet innebär resor inom och utanför Jämtlands län, samt deltagande i internationella sammanhang.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom projektledning, landsbygdsutveckling, samhällsfrågor, pedagogik, affärsutveckling eller motsvarande erfarenhet. Du har gärna erfarenhet av riskanalyser, scenarioarbete eller beredskapsfrågor, särskilt i sammanhang där analys ska tillämpas i företag. Erfarenhet av affärsutveckling och arbete med småskaliga företag är meriterande.
Pedagogisk erfarenhet av att leda workshops, utbildningar eller processer är en tillgång, liksom ett upparbetat nätverk inom de gröna näringarna, organisationer eller myndigheter.
Vilka är vi?
Hushållningssällskapet Jämtland är en oberoende rådgivnings- och utvecklingsorganisation med 200 års erfarenhet av landsbygdsutveckling, livsmedelsproduktion och hållbarhet. Vi arbetar nära företag, föreningar, kommuner och myndigheter och är en del av ett nationellt nätverk av hushållningssällskap med bred kompetens och stark regional förankring.
Hos oss kombineras praktisk kunskap med utvecklingsarbete och projektverksamhet som ska göra konkret nytta i regionen och bidra till affärsutveckling för oss och våra kunder. Som arbetsgivare erbjuder vi bland annat friskvårdstimme och möjlighet till övernattning på Medstugans egendom.
Anställningen
Anställningsgraden kan diskuteras men är i grunden 100%. Vi har vårt huvudkontor i Östersund och placering kan diskuteras inom Jämtlands län.
B-körkort är ett krav.
Du behöver ha god svenska i tal och skrift samt tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i nationella och internationella sammanhang.
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: hush.z@hushallningssallskapet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hushållningssällskapet i Jämtlands län
831 32 ÖSTERSUND
För detta jobb krävs körkort.
Projektchef
Ida Lindman ida.lindman@hushallningssallskapet.se 063-155204
