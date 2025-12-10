Projektledare till ny järnväg Göteborg-Borås
Vill du vara med och bidra i järnvägssatsningen mellan Göteborg och Borås?
Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss!
Göteborg-Borås växlar upp inför nästa skede i planeringen och vi söker nu erfarna projektledare med fokus på planläggningsprocessen, men också gärna kunskap om kommande produktionsskedet.
I rollen som projektledare hos oss har du ett kontrakt- och processansvar för att leda, styra och följa upp en stor och omfattande järnvägsplan inom Göteborg-Borås. Du ansvarar för tid, budget och innehåll i projektet och leder projektledningsgruppen med delprojektledare och projektingenjör. Du är drivande och vägledande för specialister, konsulter och entreprenörer och skapar därigenom förutsättningar för att vi ska nå våra utpekade mål. Du ansvarar även för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.
I Göteborg-Borås kommer du möta kompetenta och engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Du kommer att lära känna många nya människor i rollen som erfaren projektledare. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt samt hållbart transportsystem!
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är Göteborg.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 4.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vem är du?
Ditt ledarskap skapar engagemang och präglas av att du såväl ger som bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har
civilingenjörsutbildning inom väg och vatten eller samhällsbyggnad alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell och relevant erfarenhet av projektledning/uppdragsledning inom stora och komplexa infrastrukturprojekt
flerårig aktuell och relevant erfarenhet av samverkansarbete med intressenter
aktuell och relevant kunskap i konsultjuridik
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
kunskaper i entreprenadjuridik
Det är meriterande om du har
erfarenhet från en ledande roll i projekt med budget på flertalet miljarder
aktuell och relevant erfarenhet från en nyckelfunktion där du lett arbete inom planläggning av järnväg, väg eller omfattande detaljplanearbete
produktionserfarenhet från tunneldrivning
flerårig erfarenhet av entreprenader inom väg eller järnvägSå ansöker du
Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Om projektet https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Goteborg-Boras/
