Projektledare till nationellt hälsodataprojekt
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2026-06-26
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Har du intresse för hur hälsodata enklare kan bli tillgänglig för forskning, innovation och statistik på nationell och internationell nivå? Vill du vara med och bygga Sveriges nya nationella och samordnande verksamhet för tillgängliggörandet av hälsodata? Vi söker nu en erfaren projektledare som är entusiastisk inför de möjligheter som EU-förordningen om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS) innebär för sekundäranvändningen av hälsodata.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Förordningen om EHDS innebär att ett nytt system och en ny teknisk infrastruktur ska införas i varje EU-land för tillgängliggörandet av hälsodata för sekundäranvändning. Vi på Socialstyrelsen förbereder oss för den centrala rollen som HDAB (Health Data Access Body) i det nya systemet. Till HDAB kommer dataanvändare kunna vända sig för att ansöka om hälsodata från en eller flera datainnehavare, och få sin ansökan prövad. Om HDAB beviljar ett datatillstånd kommer dataanvändaren få tillgång till hälsodata i en säker behandlingsmiljö. EU-länderna kommer att vara sammanlänkade genom en ny infrastruktur som möjliggör tillgång av hälsodata från andra länder.
Arbetet innebär att vi kommer organisera och leda en förändring på nationell nivå som påverkar ett stort antal aktörer inom hälsodataområdet, och vi söker nu projektledare som vill vara med och bidra i detta spännande uppdrag. I rollen som projektledare utgör du länken mellan berörda nationella aktörer och de interna arbetsgrupperna och de andra projektledarna. Du samordnar hälsodataexperter, jurister, kommunikatörer och IT-resurser. Du samverkar bland annat med andra myndigheter, datainnehavare, dataanvändare samt genomförandeprojekt inom EU, och är en central person och tydlig ingång för myndighetens HDAB-förberedelser både internt och externt.
För Socialstyrelsen som myndighet innebär rollen som HDAB att en ny verksamhet ska byggas upp och byggas ut successivt fram tills att HDAB ska vara i drift i mars 2029. Tjänsten är nu placerad på Statistikavdelningen och Enheten för samordning och utredning för register men kommer under hösten 2026 flyttas till den nybildade enheten HDAB.
Om dig
För att göra ett bra jobb i denna roll krävs att du är kommunikativ i relation till kollegor och samarbetspartners och har god samarbetsförmåga. Uppdraget kräver att du är initiativtagande, driven, samarbetsinriktad och trygg med att leda i förändring. Du gillar att arbeta med stora utvecklingsprojekt och du är kreativ i ditt angreppssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
examen inom epidemiologi, medicin, nationalekonomi, statsvetenskap eller inom ett område som Socialstyrelsen bedömer är relevant för tjänsten
flera års erfarenhet av att leda och arbeta i stora komplexa projekt, gärna som projektledare
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har
erfarenhet av arbete med hälsodata för forskning, statistik eller analys
erfarenhet av att inrätta och bygga upp ny verksamhet
erfarenhet av arbete i utvecklings- och digitaliseringsprojekt med krav på IT- utveckling
erfarenhet av arbete med förändringsledning
erfarenhet av att använda tjänstedesign eller innovationsmetoder
erfarenhet av olika projektstyrningsmetoder
kunskap om EHDS eller annan relevant EU-lagstiftning (t ex Dataförordningen, Dataförvaltningsakten, Förordning om artificiell intelligens, Förordningen om ett interoperabelt Europa)
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i sex månader. Placeringen blir i våra lokaler på Västerbroplan i Stockholm, men under våren 2027 flyttar vi till Solna Strand. Du kommer ha möjlighet att arbeta upp till två dagar i veckan på distans. Din tjänstetitel blir Utredare.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Sofia Asp mailto:sofia.asp@socialstyrelsen.se
mellan 20-31 juli. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist via funktionsbrevlådan rekrytering@socialstyrelsen.se
. Under semesterperioden v.29-30 kan vårt svar komma att dröja. Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
112 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Socialstyrelsen Jobbnummer
9979971