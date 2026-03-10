Projektledare till Mälarsprinkler - Stockholm/Mälardalen
2026-03-10
Mälarsprinkler växer och söker nu två projektledare som vill vara med och driva entreprenader inom sprinklerteknik. Här får du en varierad roll där du kombinerar kundkontakt, planering och ledarskap - och där du bidrar till att skapa trygga och säkra fastigheter i hela Mälardalen.
Om MälarsprinklerMälarsprinkler är en certifierad anläggarfirma som projekterar, installerar och servar vattensprinkleranläggningar. De erbjuder totalentreprenader, generalentreprenader, projektering, service och utbildning och är idag cirka 50 medarbetare, varav 12 sitter på kontoret i Kista.
Företaget är en del av Nimlas-koncernen men arbetar självständigt med snabba beslutsvägar och en prestigelös kultur.
Om rollenSom projektledare ansvarar du för att driva sprinklerprojekt från start till mål. Du leder entreprenader, planerar resurser, följer upp ekonomi och tidplaner och är företagets ansikte utåt mot kunder, leverantörer och myndigheter.
Du driver vanligtvis 3-5 projekt parallellt och har arbetsledning för cirka 8-10 montörer.
Arbetet sker både på plats ute i projekten och på kontoret i Kista.
Exempel på arbetsuppgifter* Planera, leda och följa upp entreprenader inom sprinkler
• Vara huvudkontakt gentemot kunder, leverantörer och myndigheter
• Säkerställa att projekt följer branschstandarder, lagkrav och dokumentation
• Leda och stötta montörer och underentreprenörer
• Arbeta med riskhantering, kvalitet och kontinuerliga förbättringar
• Bistå i tekniska avstämningar och projektmöten
Vem söker vi?Vi söker dig som trivs i en roll där du kombinerar struktur, teknik och ledarskap. Du har lätt för att skapa förtroende i kunddialoger och är trygg i att driva frågor framåt.
Skallkrav2-3års erfarenhet av projektledning inom teknik (installation, bygg eller liknande område)
Svenska i tal och skrift
God engelska
B-körkort
MeriterandeUtbildning inom VVS, installation eller byggprojektledning
Erfarenhet av sprinkler, montage eller brandrelaterad installation
Personliga egenskaperRelationsskapande och trygg i kundkontakt
Ödmjuk och närvarande ledarstil
Orädd, ansvarstagande och tydlig när projekt kräver beslutskraft
Omfattning och villkorOmfattning: Heltid
Placering: Stockholm/Mälardalen (resor inom regionen förekommer)
Lön: 40-50 000 kr beroende på erfarenhet
Start: Omgående, Enligt överenskommelse
Varför Mälarsprinkler?Här får du:
Ett företag med stabilitet och stark branschposition
Ett nära och familjärt team
Stora möjligheter att påverka projekt, arbetssätt och beslutsvägar
En roll med mycket frihet under ansvar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52136_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
164 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com +46706285222 Jobbnummer
9788568