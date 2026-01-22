Projektledare till Lokalförsörjningsenheten - Örebro
2026-01-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Lokalförsörjningsenheten består av sju regionala sektioner, med tillhörande grupper fördelade på förvaltning och projekt. Det finns även en grupp för nationellt beslutade lokalprojekt, organiserad direkt under enhetschefen. Vidare finns en nationell sektion med ansvar för utveckling, med grupper för styrning och analys, juridik och teknik. Totalt arbetar ca 120 medarbetare inom enheten.
Fastighetsbeståndet är varierande med äldre fastigheter samt nya och moderna polishus. Vårt bestånd är unikt med teknikintensiva lokaler och höga säkerhetskrav. Gruppen driver projekt i polisregion Väst och Bergslagen, som består av Västra Götalands län, Hallands län, Örebro län, Värmlands län och Dalarnas län.

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare driver du större ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i rollen som hyresgästrepresentant. Du leder projekt från tidiga skeden till inflytt av verksamhet. Utformningen av dagens polishus har många specialfunktioner som exempelvis arrester, skjutbanor och forensiska lokaler. En uppgift som projektledare är att planera för effektiva och rättssäkra flöden såväl i polishuset som utanför.
I arbetet ingår att utreda och förankra framtida lokalbehov och lokalutformning med kärnverksamheten. Du är som projektledare delaktig i entreprenadupphandlingar och genomförandet av byggentreprenader. Du ansvarar för att sammanställa och kvalitetssäkra programhandlingar och rumsfunktionsprogram. Avslutningsvis ansvarar du för inflytt i samverkan med verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
Leda fastighetsprojekt (ny-, om- och tillbyggnad)
Upprätta och följa upp projektbudget i samverkan med controller
Föredragande vid styrgruppsmöten
Medverka i upphandling av entreprenader
Vara drivande i förhandlingar med interna och externa parter
Samverka med fastighetsägare, konsulter, kommuner, leverantörer och interna specialistfunktioner samt polisens kärnverksamhet
Rapportera till projektägare
Resor ingår i tjänsten, främst inom Region Bergslagen men även nationellt.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant akademisk och/ eller YH utbildning inom området fastigheter, bygg och/eller lokalförsörjning
Mer än fem års erfarenhet av projektledning och lokalförsörjning
Erfarenhet av att samverka med hyresvärdar och entreprenörer
God förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skrift
B-körkort, manuell
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från upphandling och genomförande av komplexa entreprenader
Erfarenhet från olika typer av entreprenadformer såsom total- och samverkansentreprenader
Erfarenhet från LOU upphandlingar
Goda kunskaper inom entreprenadjuridik och projektekonomi
Erfarenhet av prognosarbete och uppföljning av projekt
Erfarenhet av att arbeta med lokalförsörjning ur ett hyresgästperspektivDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som projektledare inom Polismyndigheten behöver du ha initiativförmåga och vara drivande. Du är van att leda projektgrupper mot projektmål och bygga goda relationer med dina team, samarbetspartners och mottagare av lokaler. Du ser helheten i dina uppdrag och har förmåga att prioritera. Som person är du serviceinriktad, analytisk och kommunikativ.
Du agerar i enlighet med polisens medarbetarpolicy där du företräder Polismyndigheten och stärker förtroendet hos våra samarbetspartners. Du har förmåga att kombinera effektivitet, engagemang och tillgänglighet i arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper vid rekrytering.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Thorbjörn Wennerberg, thorbjorn.wennerberg@polisen.se
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Maryam Åhlander, maryam.ahlander@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST Johan Gertz, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Projektledare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
1. Har du en akademisk och/ eller YH utbildning inom området fastigheter, bygg och/eller lokalförsörjning? Vänligen utveckla ditt svar.
2. Hur lång erfarenhet har du av projektledning och lokalförsörjning? Vänligen utveckla ditt svar.
3. Har du erfarenhet av att samverka med hyresvärdar och entreprenörer? Vänligen utveckla ditt svar.
4. Hur god är din förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skrift? Ja/Nej
5. Har du B-körkort, manuell? Ja/Nej
6. Har du svenskt medborgarskap? Ja/Nej
7. Har du erfarenhet från upphandling och genomförande av komplexa entreprenader? Vänligen utveckla ditt svar.
8. Har du erfarenhet från olika typer av entreprenadformer såsom total- och samverkansentreprenader? Vänligen utveckla ditt svar.
9. Har du erfarenhet från LOU upphandlingar? Vänligen utveckla ditt svar.
10. Har du goda kunskaper inom entreprenadjuridik och projektekonomi? Vänligen utveckla ditt svar.
11. Har du erfarenhet av prognosarbete och uppföljning av projekt? Vänligen utveckla ditt svar.
12. Har du erfarenhet av att arbeta med lokalförsörjning ur ett hyresgästperspektiv? Vänligen utveckla ditt svar.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 5/2. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A036.753/2026 i mailets ärendemening. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A036.753/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Örebro - Järnvägsgatan 3 Jobbnummer
9698541