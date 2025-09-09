Projektledare till lokalförändringsprojekt
2025-09-09
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Projektledare till lokalförändringsprojekt - bidra till framtidens hållbara arbetsmiljöer.
Vill du vara med och forma framtidens lokaler i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en erfaren projektledare som vill ta ansvar för att driva och leda vårt lokalförändringsprojekt med stort fokus på kvalitet, funktion och hållbarhet.Dina arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla och anpassa våra lokaler utifrån verksamhetens behov. Du driver projekt vidare från vår framtagna nulägesanalys till avklarad flytt och utvärdering av projektet samt ansvarar för samordning av alla inblandade aktörer. Tjänsten ställer krav på självständighet, struktur och förmåga att skapa goda samarbeten internt och externt.Kvalifikationer
- Erfarenhet av att leda till exempel lokalförändringsprojekt eller andra projekt som inkluderar en förändring.
- Vana att arbeta i projektform och säkerställa leverans i tid, inom budget och enligt kravspecifikation.
- En god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Meriterande
Har du byggnadsteknisk eller fastighetsteknisk kompetens, och särskilt erfarenhet från statlig eller offentlig sektor, ser vi det som mycket meriterande.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-7954-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Dalarnas län
(org.nr 202100-2429) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Dalarnas Län Kontakt
Lars-Håkan Jönsson 010-2250443 Jobbnummer
9500621