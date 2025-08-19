Projektledare till ledande företag inom tobaksrelaterade produkter!
2025-08-19
Vi söker dig som är en erfaren och drivande projektledare som vill genomföra nya Deployment-projekt. Vår kund är en ledande aktör inom tobaksrelaterade produkter. Låter detta spännande? Ta chansen att ansöka redan idag, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter med marknadsledande varumärken inom produktsegmenten rökfritt, cigarrer och tändprodukter. De är engagerade i att förbättra folkhälsan genom att aktivt arbeta för en rökfri framtid.
Vi söker en erfaren och drivande projektledare för att leda och genomföra nya Deployment-projekt. Uppdraget innebär att lansera vår kunds produkter på nya marknader, utvidga befintliga produktlinjer samt implementera uppdateringar i design, förpackning och innehåll. Varje månad initieras nya Deployment-projekt, och varje projekt tar cirka fem månader att genomföra. Som projektledare kommer du att hantera cirka 10 projekt samtidigt.
Du kommer ingå i ett team på 10 personer.
Du erbjuds:
Initialt 100 % på kontoret, med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka efter första månaden.
Ett spännande konsultuppdrag via oss på Academic Work med start 1:a oktober 2025 eller enligt överenskommelse till 30:a september 2026.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ansvara för att anpassa vår kunds produktportfölj efter specifika marknadskrav och regleringar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Bedömning av projekt och genomförbarhet
• Koordinering och planering av masterdata och Product Life Cycle Management (PLM)
• Säkerställa att förpackning och produktinformation uppfyller regulatoriska krav
• Planering och genomförande av inköps- och produktionsprocesser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsutbildning inom ekonomi, marknadsföring eller motsvarande
• Har minst fem års erfarenhet av att arbeta som projektledare inom Fast Moving Consumer Goods
• Har god förmåga att hantera och koordinera flera projekt parallellt
• Har erfarenhet av regulatoriska krav och Product Life Cycle Management
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift, då det används i de dagliga arbetsuppgifterna
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Teamspelare med god samarbetsförmåga
• Starkt driv att uppnå mål och skapa resultat
• Strukturerad och organiserad
• Trivs i en internationell och snabbrörlig miljö
• God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt
• Snabb inlärningsförmåga och god förmåga att prioritera rätt arbetsuppgifter
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
I denna rekryteringsprocess behöver vi att du ansöker med CV på engelska.
INFORMATION OM FÖRETAGET
• Mer information gällande vår kund kommer i nästa steg i rekryteringsprocessen. * Ersättning
