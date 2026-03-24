Framtiden i Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Örebro
2026-03-24


Projektledare till ledande företag inom försvarsindustrin!

Vill du arbeta i en roll där affärer, teknik och projektledning möts? Vi söker nu en projektledare till ett ledande företag inom försvarsindustrin. Här får du en central roll i att driva komplexa projekt, arbeta nära kund och säkerställa att avtal följs genom hela projektets livscykel. Du erbjuds en ansvarsfull och utvecklande tjänst med många kontaktytor och möjlighet att växa inom en högteknologisk organisation.
Om rollen
I denna roll ansvarar du för att avtalen med kunden följs och att projektets leveranser motsvarar det som är överenskommet. Du arbetar nära både interna och externa parter och blir en viktig länk mellan tekniska team, verksamheten och kunden.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Säkerställa att avtal följs genom hela projektets gång

Medverka i offertarbete och kravnedbrytning

Planera resurser, tid och projektens övergripande struktur

Föra dialoger och bygga relationer med kunder och samarbetspartners

Följa upp ekonomi, tidplaner, marginaler och tillstånd

Rapportering av projektstatus och koordinering mellan interna team

Leda komplexa projekt med många samtidiga kontaktytor

Bidra till ett professionellt och affärsmässigt projektgenomförande

Skallkrav
Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom industriell ekonomi, ekonomi eller liknande

Minst 1 års erfarenhet av projektledning, managementkonsulting eller liknande roll

Erfarenhet av att arbeta i projektmiljöer och förståelse för projektmodeller

Svenska och engelska i tal och skrift

Tydligt tekniskt intresse

Förmåga att hantera kunddialoger och agera affärsmässigt

Möjlighet att utgå heltid från Karlskoga

Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap

Meriterande
Erfarenhet av projektledningsverktyg och metoder (t.ex. Antura, MS Project, Jira, PPS, PROPS)

Erfarenhet från tillverkningsindustri

Erfarenhet av agila arbetssätt

Utbildning inom industriell ekonomi

Tidigare arbete i större tekniska organisationer

Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är affärsintresserad, nyfiken och drivs av att arbeta i skärningspunkten mellan teknik och affär. Du är strukturerad och van vid att prioritera i miljöer där mycket händer samtidigt. Du kan ta för dig när det behövs och är trygg i att både kravställa och leda dialoger framåt.

Du är en relationsskapare som trivs med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta med olika typer av kompetenser. Vi ser gärna att du är energisk, vill utvecklas och bidrar med både driv och nya perspektiv till teamet.

Om arbetsplatsen
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.

Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med bemanning och rekrytering och brinner för att göra skillnad i människors liv. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och företag att hitta rätt kollega. Vi är specialister på att matcha talanger med rätt arbetsgivare och finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden.

Rekryteringsprocess
Telefonintervju

Intervju med Framtiden

Personlighet och logiktest

Referenser

Intervju med kunden

Beslut om anställning

Säkerhetsprövning

Anställningsvillkor
Placeringsort: Karlskoga

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Konsult via Framtiden

Lön: Enligt överenskommelse

Säkerhetsklass: Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap

Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista publiceringsdagen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
