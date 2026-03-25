Projektledare till kulturhistoriska byggnader till KFS i Stockholm
Vill du arbeta som projektledare i en unik miljö där historiska byggnader möter modern teknik?
Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB är ett bolag inom Svenska kyrkan. KFS är först inom Svenska kyrkan att erbjuda konsulttjänster inom fastighetssektorn till lokala enheter som församlingar och pastorat. Vi har också andra kunder som exempelvis Riksdagsförvaltningen och Stockholms Stad. Vår målsättning är att leverera fastighetsförvaltning- och projektledarkompetens åt våra kunder, så att kulturarvet bevaras och övriga fastigheter nyttjas så ändamålsenligt som möjligt. Vi har en projektavdelning med både projektledare, arkitekter och konstruktörer som arbetar tillsammans. Idag har vi kontor i Stockholm och Växjö och kommer även att etablera oss i Skåne.
KFS bedriver verksamhet över stora delar av landet, men med tyngdpunkt i Stockholms- och Uppsala stift. Idag genomför vi bland annat uppdrag åt ca 30 församlingar i Stockholms- och Uppsala stift. Beståndet består såväl av kyrkor med kulturhistoriskt värde som moderna församlingshus och bostäder. Svenska kyrkan äger ca 20 000 byggnader och är därmed en av landets största fastighetsägare.
Vad erbjuder KFS dig?
Du får förmånen att arbeta med unika kulturhistoriska fastigheter, några av dem är stadens äldsta och finaste byggnader. Dina kommande kollegor har gedigen kompetens i att renovera gamla byggnader och ett stort engagemang för sitt arbete. De känner att de gör och har ett mycket meningsfullt arbete med att bevara vårt kulturarv. Jobbet präglas av samarbete med kollegorna, ett stort erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling via kurser och internutbildningar. Din arbetsplats blir på vårt vackra nyrenoverade kontor i centrala Stockholm.
Hur är arbetet som projektledare här?
Hos KFS arbetar vi som konsulter åt våra ägare och andra externa kunder. Det kan vara som projekt-, projekterings-, eller byggledare. Det är flesta av våra projekt är ROT-projekt i kyrkor och församlingshus, men det förekommer även nyproduktion och större bostadsexploateringsprojekt. Vid våra större projekt är vi flera som arbetar tillsammans i olika roller. Som projektledare ansvarar du för hela processen från förstudie till slutbesiktning under ledning av projektchefen. I ansvaret ligger kundrelationer, kvalité, teknik, tid, lagkrav, miljö, energi och ekonomi. Du ansöker om bygglov och tillstånd enligt kulturmiljölagar samt om kyrkoantikvarisk ersättning. Vi är en mindre organisation och du ansvarar själv för projektens administration som fakturering, Af-delar, kontrakt och protokollskrivande. Du upphandlar mestadels samverkansentreprenader och konsulter för generalkonsultuppdrag. I rollen ingår även att föredra dina projekt för våra uppdragsgivare, oftast kyrkopolitiker.
Vem är du?
För att trivas och bli framgångsrik i jobbet är du erfaren i rollen som projektledare för ROT-projekt och kanske även i nyproduktionsprojekt. Du har också erfarenhet som projekteringsledare eller som byggledare, och är du KA eller besiktningsman är det meriterande. I din kunskapsbank har du goda kunskaper i och kring kulturhistoriska byggnader, upphandling, entreprenadjuridik (AB 04) samt byggteknik.
Du har en eftergymnasial ingenjörsutbildning inom bygg eller fastighet alternativt civilingenjör och du har B-körkort.
Som person är du strukturerad och planerar både för kort och lång sikt. Du är också intresserad av att lära nytt och att kommunicera med andra. Du har förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt och anpassar kommunikationen till både situationen och dem du kommunicerar med.
Är du intresserad?
Skicka din ansökan så snart som möjligt! Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. För att hantera dina uppgifter enligt GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
I denna rekrytering samarbetar KFS AB med Isaksson Rekrytering & Bemanning. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Annika Loberg via 073- 048 85 50.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556725-5699), https://www.kfss.se/
Kyrkans FastighetsSamverkan Stockholm AB
Annika Loberg annika@isakssonrekrytering.se
