Projektledare till kommunövergripande AI-projekt
Ängelholms kommun, Utveckling, planering och innovation / Administratörsjobb / Ängelholm Visa alla administratörsjobb i Ängelholm
2026-03-26
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Utveckling, planering och innovation i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Tjänsten som är en projektanställning är placerad på enheten utveckling, planering och innovation på kommundirektörens stab i Ängelholms kommun.
Om projektet AIngelholm
Ängelholms kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra kompetensutvecklingsprojektet AIngelholm. Syftet är att höja den digitala och AI-relaterade kompetensen hos drygt 640 medarbetare och chefer för att säkerställa att vi står starka i den digitala omställningen. Projektet har ett unikt fokus på att minska digitalt utanförskap och riktar sig till framtida interna AI-handledare, chefer, samt en pilotgrupp bestående av barnskötare och elevassistenter. Arbetet genomsyras av ESF:s horisontella principer om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Som projektledare har du det övergripande ansvaret för att projektet når sina uppsatta mål. Du driver förändringsarbetet framåt och säkerställer att insatserna anpassas efter målgruppernas unika behov. Du uppdragsleder projektsamordnaren och rapporterar löpande till projektets styrgrupp. Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
• Driva projektet mot uppsatta mål, budget och tidplan.
• Leda och kvalitetssäkra uppföljning, dokumentation och rapportering i enlighet med Svenska ESF-rådets regelverk.
• Säkerställa att de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) integreras praktiskt i projektets alla delar.
• Samordna insatser och utbildningar för chefer, AI-handledare och pilotgruppen, bland annat med stöd av förändringsmodellen ADKAR.
• Analysera och utvärdera insatsernas effekt löpande för att säkerställa hög kvalitet och värde för projektets deltagare.
Vi söker dig som har en akademisk examen som är relevant för uppdraget, exempelvis inom samhällsvetenskap, systemvetenskap, beteendevetenskap, pedagogik eller annat relevant område. Vi söker dig som har god erfarenhet av att leda komplexa EU-projekt. Det är starkt meriterande om du tidigare har drivit ESF-finansierade projekt och har förståelse för de administrativa krav detta medför. Du behöver ha erfarenhet av offentlig verksamhet. Erfarenhet av förändringsledning (gärna ADKAR) och digital kompetensutveckling är ett stort plus.
Vem är du?
Du är en strategisk, strukturerad och målfokuserad person som har lätt för att omsätta visioner till konkret handling. Eftersom projektet berör många olika yrkesgrupper krävs det att du är lyhörd, pedagogisk och har en god kommunikativ förmåga. Du brinner för jämställdhets- och inkluderingsfrågor och har en förmåga att entusiasmera andra i en digital omställning. Du är en person som trivs med ett agilt arbetssätt, har en god samarbetsförmåga och är van att arbeta tillsammans med andra för att nå resultat.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Utveckling, planering och innovation Kontakt
Planeringschef
Lena Åström lena.astrom@engelholm.se 0431-87000
9822308