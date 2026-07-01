Projektledare till infrastrukturprojekt på trafikkontoret, Stockholm Stad
Stockholms kommun / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-01
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Välkommen till oss
Infrastrukturavdelningen på Trafikkontoret inom Stockholms Stad har cirka 90 medarbetare och ett brett verksamhetsområde. På avdelningen hanteras projektgenomförande, förvaltning av stadens broar, tunnlar, trafiksignalsanläggning och offentliga belysning. Verksamheten innefattar allt från stora drift- och underhållsprojekt till investering och reinvestering i stadens anläggningar gatu- och stadsmiljöförbättringar samt samverkansprojekt med Trafikverket och Trafikförvaltningen.
Är du projektledare med erfarenhet av reinvesteringsprojekt inom infrastruktur? Nu söker vi en person som vill leda viktiga projekt i staden och bidra till ett hållbart Stockholm. Som projektledare på Stockholm Stad blir du en del i utvecklingsarbetet för dagens och framtidens Stockholmare där du bidrar till hållbara lösningar med din kunskap och erfarenhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Som projektledare på beställarsidan får du en bred roll där du får arbeta självständigt och fritt och med ett stort eget ansvar. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehov finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Vi sitter i moderna och nyrenoverade lokaler i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, bara några minuters promenad från centralstationen. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Som projektledare hos oss ansvarar du för att driva reinvesteringsprojekt inom stadens infrastruktur. Som projektledare har du en viktig roll i projektens planerings-, projekterings- och genomförandefaser, där du driver projektet inom givna ramar och mot stadens mål. Du kommer att hantera dina tilldelade projekt med hänsyn till säkerhet, hållbarhet och effektivitet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat • självständigt leda, planera, administrera och styra dina tilldelade projekt • resultat-, budget- och uppföljningsansvar i enlighet med kontorets rutiner • bemanna och organisera projekten med rätt kompetens (ex. specialister, konsulter och entreprenörer) • ansvara för och hantera risker och möjligheter i projekten • ansvara för att kvalitet, miljö och arbetsmiljö tillgodoses enligt gällande lagar och regler i projekten • ansvara för att avropa tjänster via ramavtal samt medverka i att upphandla entreprenader enl. LOU i dina tilldelade projekt • samverka och föra dialog med externa parter men även tvärfunktionellt inom staden
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
högskoleutbildning med inriktning mot infrastruktur (t.ex. Väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad, stadsplanering) eller annan likvärdig inriktning
aktuell och flerårig erfarenhet som projektledare av reinvesteringsprojekt inom infrastruktur
erfarenhet av resultat-, budget- och uppföljningsansvar inom anläggnings- eller infrastrukturprojekt
god kunskap om entreprenadjuridik och branschens regelverk som AMA, MER, AB/ABT och ABK
erfarenhet av dokumenthanteringssystem som t.ex. Avima
kunskap om LOU och förståelse för hur regelverket påverkar upphandling och genomförande av projekt
mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du även har
erfarenhet av komplexa projekt inom infrastruktur
erfarenhet av projektledning av reinvestering gällande byggnadsverk, gator, gång- och cykelvägar
erfarenhet av att förhandla, upprätta och följa upp konsult- och entreprenadavtal
erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Dina personliga egenskaper Du är en driven och engagerad person som tar stort ansvar för dina uppdrag och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor. Du arbetar självgående, strukturerat och har god förmåga att prioritera, fatta välgrundade beslut och driva arbetet framåt mot uppsatta mål, tidsplaner och budget. Det är också viktigt att du kan arbeta effektivt och långsiktigt i dina uppdrag samt har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan olika typer av operativa frågor och göra avvägningar utifrån både tekniska, ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv. Som person och ledare är du trygg, kommunikativ och relationsskapande, med förmåga att samarbeta och samverka med många olika aktörer, såväl interna som externa entreprenörer och konsulter. För att lyckas i rollen behöver du kunna se och förstå helheten samt leda projekt mot konstruktiva, hållbara och ekonomiskt värdeskapande lösningar.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Endast CV på svenska, önskas.
Under semestertider kommer ingen återkoppling att ske på ansökningar/frågor kring tjänsten förrän tidigast vecka 33. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Entreprenadprojekt anläggning Kontakt
enhetschef
Annika Burström annika.burstrom@stockholm.se 08-50835034 Jobbnummer
9986156