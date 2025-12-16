Projektledare till infrastruktur- och parkprojekt, Stockholms stad
2025-12-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Infrastrukturavdelningen har cirka 80 medarbetare och ett brett verksamhetsområde.
På avdelningen hanteras projektgenomförande, förvaltning av stadens broar, tunnlar, trafiksignalsanläggning och offentliga belysning. Verksamheten innefattar allt från drift och underhåll till investering och reinvestering i stadens anläggningar.
Är du intresserad av att utveckla Stockholms infrastruktur, torg och parkmiljöer? Har du ett genuint samhällsintresse och vill bidra till att utveckla Stockholms offentliga rum?
Som projektledare på Stockholm Stad blir du en del i utvecklingsarbetet av det offentliga rummet för dagens och framtidens Stockholmare. Du kommer att bidra och påverkar med din kunskap och erfarenhet.
Som projektledare på beställarsidan har du en bred roll där du arbetar självständigt och fritt, med ett stort eget ansvar. Du är med i flera spännande projekt, i allt från att förbättra vägar, cykelvägnät, vistelseytor och parker till att bygga och renovera större konstruktioner till exempel broar, kajer och tunnlar.
Just nu pågår ett antal stora projekt som bidrar till att förbättra Stockholms infrastruktur. Det sker till exempelvis på Tegelbacken, ny cykelinfrastruktur längs Riddarholmskanalen, i Västertorp kommer en ny gång- och cykeltunnel anläggas under tunnelbanans banvall, samt att arbetet med att anlägga en ny bergbana i Skärholmen pågår.
Enheten utför även många cykelprojekt i hela staden, samt upprustning av parker och lekparker. Som exempel kan nämnas, Cykel Ringvägen mellan Hornsgatan och Götgatan, Cykel Lövholmsvägen, upprustning av lekpark och parkupprustning i Gåshällsparken och Trudelutten.
Din roll
Som projektledare har du en viktig roll såväl i projektens planerings-, projekterings- och genomförandefaser. Ditt uppdrag är att genomföra och styra projektet inom givna ramar och mot stadens mål. Du deltar i projekten som biträdande projektledare i planeringsfasen och har projektledarrollen i genomförandefasen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• ta fram projektplan och föreslå resurs sättning, både internt och externt för att kunna genomföra uppdragen
• tillsammans med våra stödresurser bemanna projekten med konsulter, projektörer och entreprenörer
• projektledning, vilket innebär ekonomi- och uppföljningsansvar
• du kan också vara trafikkontorets representant och den som håller ihop stadens frågor i samverkansprojekt, som drivs tillsammans med externa aktörer
Arbetet som projektledare är självständigt och fritt med ett stort eget ansvar. Du ingår som en resurs i en av avdelningens två projektledarenheter. Enheterna har sammanlagt cirka 20 projektledare med motsvarande arbetsuppgifter. Det interna samarbetet på enheterna är prioriterat och du ges goda möjligheter till kunskapsutbyte och utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning med inriktning mot infrastruktur (t.ex. Väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad, stadsplanering) eller annan likvärdig inriktning
• aktuell och flerårig erfarenhet som projektledare eller liknande, inom infrastruktur t. ex. park, bro, gator, eller gång- och cykelväg
• god kunskap i projektledningsmetodik
• god kunskap om branschens regelverk som ex. AMA, MER, AB/ABT och ABK
Det är meriterande om du även har
• erfarenhet av anläggnings- eller stadsmiljöprojekt i trafikmiljö
• erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Du är driven och har ett starkt engagemang i ditt arbete. Du är självgående och trivs med varierande arbetsuppgifter och kan strukturera och prioritera dem, även när du driver flera projekt parallellt. Som person är du trygg, kommunikativ och bra på att etablera och utveckla relationer. För att nå framgång som projektledare är det viktigt att kunna lyfta blicken för att se helheten och ha förmåga att skapa konstruktiva lösningar. Som person har du lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter.
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Arbetsplatsen är centralt belägen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdags tillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån.
Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad! Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad, Stockholm stad på LinkedIn och våra Förmåner
Sista ansökningsdag är den 13 januari (vi har lite längre ansökningstid eftersom det är jultider) därefter kallar vi till intervjuer som kommer att ske i slutet av januari . I denna rekryteringsprocess kommer de kandidater som går vidare få göra arbetspsykologiska tester.
Startdatum för tjänsten är enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
