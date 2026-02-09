Projektledare till Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vill du vara med och påverka omställningarna inom vår tids välfärdsutveckling? Vi söker en engagerad och trygg projektledare som vill vara med och forma framtidens kommunala hälso- och sjukvård inom området God och nära vård.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen så arbetar bla sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden, hjälpmedelstekniker, larmadministratörer, utvecklare m fl. Vi är idag 8 enhetschefer och 1 avdelningschef som leder verksamheterna.
Som projektledare kommer du att facilitera flera utvecklings- och förändringsprojekt som syftar till att ställa om arbetssätt och stärka förutsättningarna för en mer personcentrerad och nära vård. Du blir en viktig person i omställningen och arbetar nära avdelningsledning, enhetschefer, stödteam och medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård.
Uppdraget innebär bland annat att:
• Planera tillsammans med cheferna, och sedan leda och följa upp projekt inom området God och nära vård.
• Stödja chefer i utvecklings- och förändringsarbete.
• Skapa goda och tillitsfulla relationer som bidrar till en trygg och hållbar utvecklingsprocess.
• Samarbeta med andra avdelningar inom socialförvaltningen samt övriga kommunala förvaltningar.
• Säkerställa god samverkan med regionen och andra externa aktörer.
Du blir en viktig del av ett avdelningsgemensamt arbete där din förmåga att skapa struktur, engagemang och delaktighet driver utvecklingen framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning.
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av projektledning.
• Arbetat med förändringsledning eller utvecklingsarbete.
Erfarenhet från hälso- och sjukvård eller närliggande verksamhetsområde är meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du är relationsskapande och lyhörd, med förmåga att bygga tillit i förändringsprocesser. Du arbetar strukturerat och drivande, har god helhetssyn och trivs i komplexa sammanhang där samverkan är en viktig del. Du är kommunikativ och anpassar ditt budskap efter målgrupp och situation.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
• Ett betydelsefullt uppdrag med stor möjlighet att påverka framtidens kommunala hälso- och sjukvård.
• En arbetsplats som präglas av utveckling, samarbete och engagemang.
• Ett nära samarbete med kompetenta kollegor och chefer.
• Ett tidsbegränsat uppdrag på två år med möjlighet att göra verklig skillnad.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
