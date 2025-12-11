Projektledare till Gator och parker - vill du bygga broar?
2025-12-11
Umeå kommun växer och våra ambitioner är höga.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma och förbättra dagens och morgondagens Umeå!
Gator och parker ansvarar för att planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker, torg och allmänna platser med tillhörande anläggningar. Vi ansvarar också för färdtjänst och riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd.
Vi söker nu en projektledare till Gator och parker som i huvudsak ska arbeta med att bygga flertalet nya broar i Umeå av olika karaktär.
Vill du bli en av oss?
Gator och parker består av fem avdelningar där Planering och projekt ingår och vi består av 10 projektledare, en miljö- och masshanteringskoordinator. Vårt uppdrag är att:
Koordinera och samordna, projektera och upphandla, bygga och följa upp kommunens anläggnings/infrastrukturprojekt.
Skapa förutsättningar för att förvalta och äga kommunens alla anläggningar, resurseffektivt, robust och säkert
Bidra med teknisk kompetens i kommunens planeringsprocesser
Vara ansiktet utåt för Umeå kommun i kontakt med medborgare, näringsliv etc i kommunens byggprojekt
Vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda dig ett varierat och viktigt arbete med bra samarbete och goda möjligheter till utveckling! På vår arbetsplats värnar vi en god arbetsmiljö samt professionellt bemötande och god service till våra medborgare. Tycker du att det är viktigt att skapa mervärde och nytta för Umeå kommuns nuvarande och framtida medborgare, vill du vara en del i att förbättra och utveckla ett hållbart och robust Umeå med goda livsmiljöer kan det här vara ett jobb för dig!
Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Det här är rollen för dig som får energi av att projektleda komplexa projekt och samarbeta med andra för att hitta lösningar. Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara konstruktionsbyggnader. Umeå växer och i och med det ska vi bygga nya gång- och cykelbroar i Umeå. Vi har tagit över flertalet konstruktionsbyggnader från Trafikverket som kommer att innebära reinvesteringar och även en framtida ny Tegsbro över älven. Du kommer att projektleda flertalet broprojekt i olika skeden, från tidiga utredningar till genomförande och byggande.
Det krävs en ihärdig personlighet och goda projektledaregenskaper för att bli framgångsrik. Du behöver trivas med att planera, strukturera, hålla tidplaner och budget samt att leda projektgruppen mot ett gemensamt mål.
Du leder projekt, och tillsammans med dina projektgrupper, skapar du framdrift för att uppnå uppsatta mål. En vardag som projektledare är flexibel och omväxlande med bland annat projektmöten, upphandlingar, platsbesök och byggmöten på agendan. Tillsammans med övriga i teamet deltar du och bidrar till utveckling av processer och erfarenhetsutbyte mellan varandra.
Ditt ansvar är att leda projektprocessen från projekterings- och genomförandefasen till slutbesiktning och överlämnandet till driftsorganisation.
Om dig
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom samhällsbyggnad eller som på annat sätt ha skaffat dig motsvarande kunskaper. Du har tidigare erfarenhet från branschen antingen som beställare, konsult eller entreprenör och har arbetat minst ett par år som projektledare. Vi vill också att du som söker har god kunskap om byggbranschens standardavtal, AMA, LOU, entreprenadjuridik etc.
Vi värdesätter att du har ett stort intresse för hållbar samhällsbyggnad och teknik. Du ger ett professionellt bemötande och jobbar för att kunna leverera tilldelade projekt till rätt kvalitet och till rätt pris. Som person är du strukturerad, positiv, flexibel och tycker om att samarbeta med andra. Din förmåga att självständigt driva projekten framåt är viktig för oss.
Dina IT-kunskaper är goda och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och gärna engelska.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter direkt i ansökningsformuläret.Övrig information
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
