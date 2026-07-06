Projektledare till Flygteknik inom Gripen
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-06
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
På området Flygteknik ansvarar vi för utveckling av styrsystem, aerodynamik, flygmekanik och prestanda. Här utvecklar vi flygmekaniska och aerodynamiska modeller, beräknar prestanda samt utvecklar och integrerar mjuk- och hårdvara för såväl Gripen C/D, E/F, Saabs civila produkter 340/2000 och nästa generations flygplanssystem. Vi har många spännande projekt framför oss och behöver växa inom flera områden.
Våra uppdrag rymmer en bredd av tekniska inriktningar inom exempelvis:
Styrsystemsdatorer, programmering, reglerteknik och styrlagar
Flygmekaniska och aerodynamiska modeller
Sensorer, servon och styrspak
Systemsäkerhet
Verifiering och validering
Vi söker nu en projektledare med både ledarskap- och teknikintresse som vill vara med att driva spännande och komplexa uppdrag inom vårt område. Hos oss får du ta ansvar för hela projekt dvs leda och säkra att rätt leverans genomförs inom given tid och ekonomi. Projekten sträcker sig hela vägen från tidig konceptutveckling till testning, implementation och vidareutveckling av redan levererade produkter.Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Som person är du driven och uthållig, med förmåga driva projekt i mål även när förutsättningarna förändras. Du arbetar strukturerat och har ett öga för kvalitet, samtidigt som du är pragmatisk när det behövs. Du har lätt för att samarbeta och bygga förtroende, både inom teamet och med andra funktioner. Eftersom rollen innebär många kontaktytor värdesätter vi din kommunikativa förmåga högt - du uttrycker dig tydligt och professionellt på både svenska och engelska.
Vi tror att du har en teknisk bakgrund och några års erfarenhet av projektledning, gärna i roller där du haft ett tekniskt ansvar, exempelvis som teknisk projektledare, team lead eller liknande. Har du dessutom erfarenhet av budgetarbete eller ekonomisk uppföljning är det meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata 1 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9993580