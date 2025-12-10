Projektledare till ESF-projekt för kompetensutveckling i Norberg
2025-12-10
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Vill du vara med och bygga strukturer som håller över tid? Ser du möjligheter i att arbeta över kommungränser för att nå gemensamma mål? Norbergs kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden för ett projekt att stärka kompetensutveckling, arbetsplatslärande och introduktionsprogram.
Nu söker vi en operativ och drivande projektledare som vill vara med och utveckla framtidens arbetssätt inom projektet "Framtidssäkra kompetens tillsammans".
Med en föränderlig befolkningsutveckling och nya behov inom våra verksamheter tar vi nu nästa steg i att forma en stark och hållbar verksamhet. För att möta framtidens kompetensbehov krävs nya arbetssätt, långsiktigt hållbara strukturer och stark samverkan. I detta projekt, under 2026-2029 samarbetar vi nära Sala och Fagersta kommun för att tillsammans nå våra mål.
Om uppdraget
Rollen som projektledare innebär att du leder projektets hela genomförande - från planering och samordning till uppföljning och resultatredovisning. Du arbetar både strategiskt och praktiskt med att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för flera olika verksamhetsområden. Arbetet innefattar utveckling av digitala utbildningsmoduler såväl som att arrangera och hålla workshops, seminarier och andra lärande inslag.
Du kommer att arbeta utifrån projektets förändringsteori och ansvara att följa upp indikatorer och bidra till att ta fram hållbara och långsiktiga strukturer för lärande och kompetensstöd. I rollen ingår också att dokumentera och kommunicera projektets aktiviteter och resultat, sammanställa slutrapport samt vara föredragande inför styrgrupp och kommunledning. I din roll som projektledaren är du länken i arbetet mellan tre kommuner och säkerställer att projektets mål nås.
Tjänsten är placerad på kommunledningskontoret i Norbergs kommun, där du rapporterar till avdelningschef för samhälle, service och HR. Du kommer att ha nära stöd från HR och andra administrativa funktioner, samtidigt som du leder och samverkar med din motsvarighet i Sala och Fagersta kommun.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, eller motsvarande erfarenhet. Du har praktisk erfarenhet av projektledning, gärna inom offentlig sektor, vilket ger dig förståelse för de strukturer och villkor som präglar kommunal verksamhet.
Det är en fördel om du har B-körkort då du kan komma att besöka olika verksamheter runtom i kommunen.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbetsledande roller, tidigare deltagit i EU- eller ESF-finansierade projekt eller arbetat med kompetensutveckling, utbildning eller digitalt lärande.
Som person är du strukturerad, van vid att arbeta med dokumentation, analysera information och sammanställa underlag på ett tydligt sätt. Du trivs i roller där du får driva arbete framåt, arbeta målinriktat och omsätta idéer till handling för att nå resultat. Du inspirerar och engagerar andra, känner dig bekväm med att leda grupper och hålla utbildningsmoment, och har lätt för att nätverka och kommunicera med olika aktörer. Din förmåga att tänka nytt och kombinera det med tydlig handling gör dig effektiv och framgångsrik i din roll.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att leda ett samhällsviktigt projekt som gör konkret skillnad för tre kommuner och deras framtida kompetensförsörjning. Rollen är både varierad och utvecklande, med stora möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och kvalitet i verksamheter där behoven är stora och betydelsefulla. Hos oss får du ett nära samarbete med engagerade kollegor, goda förutsättningar och ett tydligt uppdrag i en organisation där din insats märks.Publiceringsdatum2025-12-10Övrig information
Tjänsten är en projektanställning på tre år och beräknas pågå 2026-03-01 till 2029-02-28.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig till HR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Ersättning
