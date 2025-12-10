Projektledare till ESF-projekt för kompetensutveckling i Fagersta
Fagersta kommun / Organisationsutvecklarjobb / Fagersta Visa alla organisationsutvecklarjobb i Fagersta
2025-12-10
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Vill du vara med och bygga strukturer som håller över tid? Ser du möjligheter i att arbeta över kommungränser för att nå gemensamma mål? Fagersta kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden för ett projekt att stärka kompetensutveckling, arbetsplatslärande och introduktionsprogram.
Nu söker vi en operativ och drivande projektledare som vill vara med och utveckla framtidens arbetssätt inom projektet "Framtidssäkra kompetens tillsammans".
Med en föränderlig befolkningsutveckling och nya behov inom våra verksamheter tar vi nu nästa steg i att forma en stark och hållbar verksamhet. För att möta framtidens kompetensbehov krävs nya arbetssätt, långsiktigt hållbara strukturer och stark samverkan. I detta projekt, under 2026-2029 samarbetar vi nära Sala och Norberg kommun för att tillsammans nå våra mål.Dina arbetsuppgifter
Rollen som projektledare innebär att du leder projektets hela genomförande - från planering och samordning till uppföljning och resultatredovisning. Du arbetar både strategiskt och praktiskt med att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för flera olika verksamhetsområden. Arbetet innefattar utveckling av digitala utbildningsmoduler såväl som att arrangera och hålla workshops, seminarier och andra lärande inslag.
Du kommer att arbeta utifrån projektets förändringsteori och ansvara att följa upp indikatorer och bidra till att ta fram hållbara och långsiktiga strukturer för lärande och kompetensstöd. I rollen ingår också att dokumentera och kommunicera projektets aktiviteter och resultat, sammanställa slutrapport samt vara föredragande inför styrgrupp och kommunledning. I din roll som projektledaren är du länken i arbetet mellan tre kommuner och säkerställer att projektets mål nås.
Tjänsten är placerad på avdelningen Stöd och styrning i Fagersta kommun. Du kommer att ha nära stöd från HR och andra administrativa funktioner, samtidigt som du leder och samverkar med din motsvarighet i Sala och Norberg kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, eller motsvarande erfarenhet. Du har praktisk erfarenhet av projektledning, gärna inom offentlig sektor, vilket ger dig förståelse för de strukturer och villkor som präglar kommunal verksamhet.
Det är en fördel om du har B-körkort då du kan komma att besöka olika verksamheter runtom i kommunen.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbetsledande roller, tidigare deltagit i EU- eller ESF-finansierade projekt eller arbetat med kompetensutveckling, utbildning eller digitalt lärande.
Som person är du strukturerad, van vid att arbeta med dokumentation, analysera information och sammanställa underlag på ett tydligt sätt. Du trivs i roller där du får driva arbete framåt, arbeta målinriktat och omsätta idéer till handling för att nå resultat. Du inspirerar och engagerar andra, känner dig bekväm med att leda grupper och hålla utbildningsmoment, och har lätt för att nätverka och kommunicera med olika aktörer. Din förmåga att tänka nytt och kombinera det med tydlig handling gör dig effektiv och framgångsrik i din roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Du får möjlighet att leda ett samhällsviktigt projekt som gör konkret skillnad för tre kommuner och deras framtida kompetensförsörjning. Rollen är både varierad och utvecklande, med stora möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och kvalitet i verksamheter där behoven är stora och betydelsefulla. Hos oss får du ett nära samarbete med engagerade kollegor, goda förutsättningar och ett tydligt uppdrag i en organisation där din insats märks.
Tjänsten är en projektanställning på tre år och beräknas starta den 1 mars 2026.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att vi kan komma att kontakta kandidater för kortare intervjuer innan ansökningstiden har gått ut.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Stöd och styrning Kontakt
Ingmarie Westling Gustavsson 0223-44185 Jobbnummer
9636609