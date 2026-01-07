Projektledare till enheten för mark- och exploatering i Upplands Väsby
2026-01-07
Har du kunskap inom exploateringsområdet och en vilja att arbeta i en växande kommun? Nu söker vi dig som vill arbeta som projektledare inom exploatering och som vill vara med på vår resa att skapa Väsby stad 2040.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig, om oss på mark- och exploatering och om tjänsten nedan.
Vi erbjuder dig
- Här kommer du till en arbetsgivare som vill att alla medarbetare får möjlighet att utvecklas individuellt genom såväl interna som externa utbildningar och i det dagliga arbetet
- Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett trevligt team med varierade arbetsuppgifter
- Tillsammans månar vi om ett gott arbetsklimat som bygger på samarbete, professionalitet och balans
Enhetens arbetssätt medger goda förutsättningar att arbeta hemifrån vid behov
Som projektledare inom exploatering kommer du att ingå i ett team med huvudprojektledare inom enheten för mark- och exploatering. Enheten ingår i avdelningen samhällsplanering- och exploatering, vilket är en del av kontoret för samhällsbyggnad. Mark- och exploateringsenheten har totalt 19 tjänster med blandade kompetenser inom mark- och exploateringsområdet såsom projektledare, exploateringsingenjörer, projektchef samt markförvaltare.
Enheten utgörs i huvudsak av en exploatering- och genomförandefunktion samt en fastighetsägarfunktion. Medarbetarna deltar i kommunens arbete med samhällsbyggnad och arbetar i nära samverkan med andra enheter på kontoret.Om tjänsten
Som huvudprojektledare exploatering arbetar du i en ledande roll tillsammans med de övriga i organisationen. Arbetet utgår från juridiska, ekonomiska och tekniska perspektiv. Rollen innebär ansvar för att:
- Leda och organisera projekt i såväl planeringsskedet som genomförandeskedet
- Säkerställa projektens framdrift utifrån tid, kostnad och kvalitet
- Samarbeta med kollegor inom projektet och kontoret för samhällsbyggnad
- Förbereda och föredra ärenden inför politiska beslut
- Representera Upplands Väsby kommun som markägare där förhandling och kontaktskapande är viktiga delar
- Vara företrädare för kommunen gentemot allmänheten, näringslivet och olika marknadsaktörer
Vi tror på ett ansvarsfullt och starkt ledarskap, god kommunikation och tydliga strukturer. Du prioriterar och delegerar till övriga medlemmar inom projektet och rapporterar regelbundet till styrgruppen och till Mark- och exploateringschefen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri, väg- och vatten, samhällsbyggnad eller annan som kan bedömas som likvärdig
- Minst fyra års erfarenhet av projektledning inom exploatering och/eller stadsutveckling
- Kunskap och erfarenhet inom relevant lagstiftning och praxis, exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken och fastighetsbildningslagen
- Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har erfarenheter av arbete i politisk styrd organisation.
Som person drivs du av en vilja att arbeta målinriktat och åstadkomma resultat. Du ser möjligheter och anpassar dig till förändrade krav och nya förutsättningar. Du är kreativ och nytänkande, vilket för oss innebär att du löser utmaningar genom kontinuerlig omvärldsbevakning och med hjälp av teamet. Du kan genom ditt strukturerade och lösningsorienterade arbetssätt bidra till att vi tar ytterligare steg för att förbättra vår verksamhet på ett hållbart och affärsmässigt sätt. Du trivs med att samarbeta med andra människor och du värdesätter en kultur som innebär att vi hjälps åt för att tillsammans nå gemensamma mål.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1".
Detta är ett heltidsjobb.
Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby Kontakt
Sofia Hofstedt 0859097959
9670329