Projektledare till DeltaNordic i Kungsängen

Som projektledare hos oss får du en central roll i att driva projekt från start till mål. Du ansvarar för planering, koordinering och uppföljning av projekt inom produktion och investeringar. Rollen innebär nära samarbete med interna team, kunder och leverantörer för att säkerställa effektiva processer och hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Du ska utveckla detaljerade projektplaner med tydliga mål, leveranser och tidslinjer, koordinera projektteamet och främja samarbete. I dina arbetsuppgifter ingår det att genomföra projektgenomgångar och rationaliseringsprojekt, medverka vid kund- och leverantörsmöten. hantera förbättringsförslag och bidra till kortare ledtider och säkerställa att MPS-systemet fungerar optimalt för produktionen.
Ansvarsområden
Resursplanering: Tilldela resurser och säkerställa rätt kompetens i projektet.
Budgetering: Skapa och följa upp projektbudget.
Riskhantering: Identifiera och hantera risker genom hela projektets livscykel.Kvalifikationer
Högskoleutbildning (minst 3 år) med kandidatexamen inom ingenjörsvetenskap eller informationsteknologi.
Kurser inom projektledning, riskhantering och kommunikation är meriterande.
Minst 2 års erfarenhet av projektledning.
Förmåga att kommunicera effektivt med team och intressenter.
Starka organisatoriska och analytiska färdigheter.
Om DeltaNordic
DeltaNordic är en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av kundanpassade elektriska system, med fokus på kvalitet, innovation och långsiktiga partnerskap. Hos oss får du arbeta i en teknikintensiv miljö där samarbete, förbättringsarbete och kundnytta står i centrum. DeltaNordic finns i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing (Kina), och levererar högkvalitativa produkter till kunder inom flera branscher.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibla arbetsvillkor och goda möjligheter till professionell utveckling. Här får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en stöttande miljö, där dina idéer och din kompetens är med och formar vår framtida framgång.
Är du redo att ta dig an nya utmaningar och växa tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår resa!Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Naser Ismaili, Chef NPI & Services på naser.ismaili@deltanordicgroup.se
eller vid frågor gällande rekryteringsprocessen Kristina Åhs, HR Business Partner på kristina.ahs@deltanordicgroup.se
.
Välkommen med din ansökan.
Skicka in din ansökan senast den 21 december 2025 till work@deltanordicgroup.se
