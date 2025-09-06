Projektledare till Dalarnas Takmontage AB i Örebro
2025-09-06
Dalarnas Takmontage, baserade i Falun, har sedan 2017 utfört takrenoveringar runt om i Dalarna & Gävleborg.
Som det lokala företaget inom tak levererar vi alltid enligt löfte och uppfyller kundernas förväntningar.
Hos Dalarnas Takmontage arbetar vi med ett gemensamt driv för att uppnå resultat.
Verksamheten präglas av noggrannhet, trygghet och tydliga mål.
Vi är ett växande bolag med höga ambitioner.
Om du delar detta mindset, vill framåt och sätter värde på utvecklingsmöjligheter är det här tjänsten för dig!
Vi har nu öppnat kontor i Örebro och söker därför efter en affärsmässig projektledare!
Vi välkomnar målinriktade och förtroendeingivande personer som trivs i en roll med mycket kundkontakt och frihet under ansvar.
Vi söker dig som har:
• Några års erfarenhet av liknande roll inom liknande bransch som bygg
• Är självgående, lösningsorienterad och har pondus. Som person är du även noggrann i ditt arbete och serviceinriktad i din kontakt med kunder och kollegor.
• Flytande språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Vi ser det som meriterande
• Kunskap och erfarenhet av takmontage
• Stort kontaktnät inom branschen eller bostadsrättföreningar
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Örebro
Omfattning: 100%
Publiceringsdatum2025-09-06
Läs gärna gärna mer om företaget på deras egna hemsida: https://www.dalarnastakmontage.se/
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Via Mail
E-post: rekrytering@dalarnastakmontage.se
Detta är ett heltidsjobb.
Dalarnas Takmontage AB (org.nr 559112-4903), http://www.dalarnastakmontage.se
För detta jobb krävs körkort.
Örebro
