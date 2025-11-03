Projektledare till Byggnadsverk Underhåll i Region Södra
2025-11-03
Vill du ha en varierande arbetsvardag där du ser ett resultat av det du gör? Som projektledare på Trafikverket är du med och bidrar till en grön, smidig och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Projektledare till Byggnadsverk Underhåll i Region Södra
Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt. Inom enhet Infrateknik syd arbetar vi med underhåll av byggnadsverk (broar, tunnlar, bergsskärningar) och tekniska installationer. I vårt underhållsarbete ingår att bedöma tillståndet, planera och utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt utbyte av befintliga konstruktioner.
I dina arbetsuppgifter ingår att planera, leda och genomföra projekt inom byggnadsverk av varierande storlek och komplexitet enligt direktiv och specifikation med fokus på tid, kostnad och innehåll. Du arbetar med upphandling, projektering, riskhantering, kommunikationsplanering, uppföljning samt svarar för erfarenhetsåterföring. Till din hjälp har du tekniska specialister, konsulter och entreprenörer. Du kommer också i kontakt med allmänhet, entreprenörer, media m.fl. inom definierat ansvarsområde.
Din utveckling:
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Trafikverket kan erbjuda dig en arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Övrig information
För att vi ska ha möjlighet att omplacera medarbetare krävs att du är tillsvidareanställd i Trafikverket. Vänligen bifoga ditt CV då det ligger till grund för urvalet i den här processen.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har din ledarskapsförmåga stor betydelse. Du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Vidare skapar du engagemang och delaktighet och är trygg i att delegera och rapportera resultat. Du är proaktiv, strukturerad och har en god analytisk förmåga. Då tjänsten innebär mycket samarbete med interna stödfunktioner, externa konsulter samt entreprenörer, lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga samt din förmåga att planera, leda och följa upp.
Utöver de personliga egenskaperna vill vi att du har:
universitets- eller högskoleutbildning 180 hp (120 p) med byggnadsteknisk inriktning, eller annan utbildning som vi - tillsammans med din erfarenhet bedömer väga upp till utbildningskravet
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet i en ledande roll (projektledare, platschef eller motsv.) där du ansvarat för: utförande av underhållsåtgärder på bro, väg eller järnväg alternativt nybyggnation/ reinvestering av byggnadsverk (broar, tunnlar e.d.)
Körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
kunskaper i entreprenadjuridik inom AB/ABT/ABK och AMA
erfarenhet av att arbeta med broprojekt (konstruktion/ drift-och underhåll/ inspektion)
utbildning i betong klass 1
Så ansöker du
Vad händer härnäst? Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt några dagar efter att sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade att äga rum under vecka 3 2026. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post. Vi använder främst mejl (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla gärna din inkorg och även skräppost regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Ersättning
